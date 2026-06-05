Amiga de advogada da Caixa que morreu em safári na África: 'Era feliz e amável'

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Metrópoles
Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:22
Viajar o mundo era um hobby da advogada e moradora do Distrito Federal Meire Aparecida de Amorim, 46 anos, que morreu, em 29 de maio, em acidente com veículo de turismo que capotou durante safári, na Namíbia, ao sudoeste da África. Destemida, ela costumava fazer as malas e seguir viagem, muitas vezes sozinha.
“Viajava sempre. Gostava de fazer trilhas. Ela conhecia vários locais no mundo todo”, conta Floriscena Cândida, amiga de infância de Meire. As duas se conheceram ainda em Presidente Olegário, em Minas Gerais, cidade natal da advogada, onde as mães delas são vizinhas.