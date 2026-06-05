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Amiga de advogada da Caixa que morreu em safári na África: 'Era feliz e amável'

Trabalhadora morreu em acidente com veículo de turismo que capotou durante safári na Namíbia, ao sudoeste da África

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:22

Meire Aparecida de Amorim
Meire Aparecida de Amorim Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Viajar o mundo era um hobby da advogada e moradora do Distrito Federal Meire Aparecida de Amorim, 46 anos, que morreu, em 29 de maio, em acidente com veículo de turismo que capotou durante safári, na Namíbia, ao sudoeste da África. Destemida, ela costumava fazer as malas e seguir viagem, muitas vezes sozinha.

Leia mais

Imagem - Advogada da Caixa morre durante safári na África

Advogada da Caixa morre durante safári na África

“Viajava sempre. Gostava de fazer trilhas. Ela conhecia vários locais no mundo todo”, conta Floriscena Cândida, amiga de infância de Meire. As duas se conheceram ainda em Presidente Olegário, em Minas Gerais, cidade natal da advogada, onde as mães delas são vizinhas.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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