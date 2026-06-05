LUTO

Amiga de advogada da Caixa que morreu em safári na África: 'Era feliz e amável'

Trabalhadora morreu em acidente com veículo de turismo que capotou durante safári na Namíbia, ao sudoeste da África

Metrópoles

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:22

Meire Aparecida de Amorim Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Viajar o mundo era um hobby da advogada e moradora do Distrito Federal Meire Aparecida de Amorim, 46 anos, que morreu, em 29 de maio, em acidente com veículo de turismo que capotou durante safári, na Namíbia, ao sudoeste da África. Destemida, ela costumava fazer as malas e seguir viagem, muitas vezes sozinha.

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