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Jovem é encontrada carbonizada ao lado de padrasto condenado por matar e incendiar enteada

Os dois foram encontrados na quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 17:46

Laiane Cardoso Noleto e Ivano Vaz Cunha
Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos e Crédito: Reprodução

O corpo de uma jovem de 19 anos foi encontrado carbonizado após um incêndio na residência onde ela morava, em Araguaína, no Tocantins. No imóvel, também foi localizado o corpo do padrasto. Os dois foram encontrados na quarta-feira (3).

As vítimas foram identificadas como Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos, e Ivano Vaz Cunha, de 49, segundo informações do g1. Os corpos foram encontrados sem roupas na parte inferior.

Padrasto condenado por matar enteada é encontrado morto ao lado de jovem em casa incendiada

Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos por Reprodução
Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos por Reprodução
Ivano Vaz Cunha, de 49 anos por Reprodução
Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos e por Reprodução
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Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos por Reprodução

Laiane estava sob um guarda-roupa, enquanto o padrasto foi localizado sobre uma cama.

De acordo com o portal Metrópoles, Ivano utilizava tornozeleira eletrônica por cumprir pena pelo assassinato de outra enteada, cometido em 2019. Ele foi condenado a 35 anos de prisão em regime fechado, mas estava em regime aberto desde 2024, para trabalhos externos no setor de vendas.

A vítima, Layla Athyla Maranhão, que também tinha 19 anos quando foi morta, foi estuprada e asfixiado por Ivano. Após matá-la, o homem colocou fogo na casa com a jovem dentro, deixando-a carbonizada. 

No quarto onde ocorreu o incêndio nesta quarta-feira, a Polícia Militar encontrou um galão com vestígios de gasolina. Testemunhas relataram às autoridades que ouviram um barulho semelhante ao de uma explosão vindo da residência e tentaram resgatar as vítimas, mas não conseguiram devido à grande quantidade de fumaça.

Laiane foi sepultada na quinta-feira (4). Ivano aguarda liberação da família no Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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