BRASIL

Jovem é encontrada carbonizada ao lado de padrasto condenado por matar e incendiar enteada

Os dois foram encontrados na quarta-feira (3)

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 17:46

Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos e Crédito: Reprodução

O corpo de uma jovem de 19 anos foi encontrado carbonizado após um incêndio na residência onde ela morava, em Araguaína, no Tocantins. No imóvel, também foi localizado o corpo do padrasto. Os dois foram encontrados na quarta-feira (3).

As vítimas foram identificadas como Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos, e Ivano Vaz Cunha, de 49, segundo informações do g1. Os corpos foram encontrados sem roupas na parte inferior.

Padrasto condenado por matar enteada é encontrado morto ao lado de jovem em casa incendiada 1 de 4

Laiane estava sob um guarda-roupa, enquanto o padrasto foi localizado sobre uma cama.

De acordo com o portal Metrópoles, Ivano utilizava tornozeleira eletrônica por cumprir pena pelo assassinato de outra enteada, cometido em 2019. Ele foi condenado a 35 anos de prisão em regime fechado, mas estava em regime aberto desde 2024, para trabalhos externos no setor de vendas.

A vítima, Layla Athyla Maranhão, que também tinha 19 anos quando foi morta, foi estuprada e asfixiado por Ivano. Após matá-la, o homem colocou fogo na casa com a jovem dentro, deixando-a carbonizada.

No quarto onde ocorreu o incêndio nesta quarta-feira, a Polícia Militar encontrou um galão com vestígios de gasolina. Testemunhas relataram às autoridades que ouviram um barulho semelhante ao de uma explosão vindo da residência e tentaram resgatar as vítimas, mas não conseguiram devido à grande quantidade de fumaça.