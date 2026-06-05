EDUCAÇÃO

Governo prorroga prazo de inscrição do Enem 2026; veja cronograma

Provas serão aplicadas em todo país em 8 e 15 de novembro

Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:00

Enem Crédito: Paulo Pinto/ABr

O governo federal prorrogou nesta sexta-feira (5) o prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A decisão ainda será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A prova é a principal porta de entrada para universidades públicas do país.

Estudantes poderão se inscrever até o dia 12 de junho (sexta-feira) por meio da Página do Participante. Antes da mudança, as inscrições iriam até as 23h59 desta sexta-feira (5). Com a mudança no prazo final para a inscrição, o cronograma foi alterado, como a data limite para o pagamento da taxa. Veja abaixo.

Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho

Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 17 de junho.

Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 12 de junho.

Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 12 de junho.

Resultado do atendimento especializado: 26 de junho.

Recurso do atendimento especializado: de 29 a 3 de julho

Resultado do recurso: 10 de julho.

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

Este ano, os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame, a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino. Mas, mesmo assim, tem que acessar o site para confirmar as informações. Os participantes com pedido de isenção da taxa aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Já para os não isentos, a taxa de inscrição é de R$ 85.