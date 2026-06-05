Governo prorroga prazo de inscrição do Enem 2026; veja cronograma

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Maysa Polcri
Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:00
O governo federal prorrogou nesta sexta-feira (5) o prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A decisão ainda será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A prova é a principal porta de entrada para universidades públicas do país.
Estudantes poderão se inscrever até o dia 12 de junho (sexta-feira) por meio da Página do Participante. Antes da mudança, as inscrições iriam até as 23h59 desta sexta-feira (5). Com a mudança no prazo final para a inscrição, o cronograma foi alterado, como a data limite para o pagamento da taxa. Veja abaixo.
Este ano, os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame, a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino. Mas, mesmo assim, tem que acessar o site para confirmar as informações. Os participantes com pedido de isenção da taxa aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Já para os não isentos, a taxa de inscrição é de R$ 85.
O interessado em utilizar o exame para obter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência, deverá indicar essa opção no momento da inscrição.