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Governo prorroga prazo de inscrição do Enem 2026; veja cronograma

Provas serão aplicadas em todo país em 8 e 15 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:00

Enem
Enem Crédito: Paulo Pinto/ABr

O governo federal prorrogou nesta sexta-feira (5) o prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A decisão ainda será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A prova é a principal porta de entrada para universidades públicas do país. 

Estudantes poderão se inscrever até o dia 12 de junho (sexta-feira) por meio da Página do Participante. Antes da mudança, as inscrições iriam até as 23h59 desta sexta-feira (5). Com a mudança no prazo final para a inscrição, o cronograma foi alterado, como a data limite para o pagamento da taxa. Veja abaixo. 

  • Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho
  • Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 17 de junho.
  • Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 12 de junho.
  • Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 12 de junho.
  • Resultado do atendimento especializado: 26 de junho.
  • Recurso do atendimento especializado: de 29 a 3 de julho
  • Resultado do recurso: 10 de julho.
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

Este ano, os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame, a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino. Mas, mesmo assim, tem que acessar o site para confirmar as informações. Os participantes com pedido de isenção da taxa aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Já para os não isentos, a taxa de inscrição é de R$ 85. 

O interessado em utilizar o exame para obter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência, deverá indicar essa opção no momento da inscrição.

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