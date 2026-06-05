APOSTAS

Vai ter sorteio da Lotofácil 3703 hoje? Veja horário e prêmio do concurso

Programação volta ao normal após realização de todos os jogos habituais ser afetada pelo feriado de Corpus Christi

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:38

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Durante o feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (4), não houve sorteios das Loterias Caixa. A programação será retomada normalmente nesta sexta-feira (5), conforme o cronograma divulgado pela Caixa Econômica Federal para o mês de junho.

O concurso de nº 3.703 tem prêmio estimado de R$ 10 milhões, após acumular na última quarta-feira (3).

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana 1 de 7

Nesta sexta-feira, serão realizados os sorteios da Lotofácil, Quina, Lotomania, Super Sete e Dupla Sena, a partir das 21h.