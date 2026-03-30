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Fim da escala 6x1: Câmara define data para votação do projeto

Informação foi confirmada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Repulicanos-PB)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:53

CENTRO DE DECISÕES: A Assembleia Legislativa é o local onde os deputados estaduais debatem as prioridades de cada região, servindo de ponte entre as demandas das cidades e o Palácio do Governo
Câmara dos Deputados Crédito: Câmara dos Deputados

A Câmara de Deputados deve votar as propostas de emenda à Constituição que preveem a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 em maio. A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Repulicanos-PB), na última semana.

De acordo com Motta, a admissibilidade da proposta deve ser votada no início do próximo mês na Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, deve seguir para a comissão especial.

Pressão pelo fim da Escala 6x1

Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
essoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1, realizado na Rodoviária de Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 por Letycia Bond/Agência Brasil
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia por Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil

As propostas são: PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP); e PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Leia mais

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“Precisamos ter sabedoria para ouvir o setor produtivo e quem emprega, para ter uma proposta que não represente um retrocesso para o país”, disse o presidente.

Tags:

Escala 6x1

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