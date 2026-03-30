Fim da escala 6x1: Câmara define data para votação do projeto

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Millena Marques
Publicado em 30 de março de 2026 às 09:53
A Câmara de Deputados deve votar as propostas de emenda à Constituição que preveem a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 em maio. A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Repulicanos-PB), na última semana.
De acordo com Motta, a admissibilidade da proposta deve ser votada no início do próximo mês na Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, deve seguir para a comissão especial.
Pressão pelo fim da Escala 6x1
As propostas são: PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP); e PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).
“Precisamos ter sabedoria para ouvir o setor produtivo e quem emprega, para ter uma proposta que não represente um retrocesso para o país”, disse o presidente.