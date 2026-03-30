BRASIL

Fim da escala 6x1: Câmara define data para votação do projeto

Informação foi confirmada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Repulicanos-PB)

Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:53

Câmara dos Deputados Crédito: Câmara dos Deputados

A Câmara de Deputados deve votar as propostas de emenda à Constituição que preveem a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 em maio. A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Repulicanos-PB), na última semana.

De acordo com Motta, a admissibilidade da proposta deve ser votada no início do próximo mês na Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, deve seguir para a comissão especial.

Pressão pelo fim da Escala 6x1 1 de 4

As propostas são: PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP); e PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).