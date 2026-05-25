INVESTIGAÇÂO

Menina de 11 anos morre após ser jogada em piscina durante brincadeira

Adolescente de 17 anos apontado como suspeito fugiu após saber da morte da criança

Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:30

Jeniffer Gabrielly da Silva Crédito: Reprodução

Uma menina de 11 anos morreu no domingo (24) depois de ser lançada em uma piscina durante uma brincadeira em um balneário no município de Anadia, no interior de Alagoas. A vítima foi identificada como Jeniffer Gabrielly da Silva. A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente.

De acordo com informações divulgadas pela TV Asa Branca Alagoas, Jeniffer estava no local com familiares, no povoado Mutirão, quando o caso aconteceu. Um adolescente de 17 anos é apontado como suspeito de ter jogado a menina na água.

Menina de 11 anos morreu 1 de 3

Segundo relato da família à polícia, a ausência da criança chamou atenção e o irmão dela foi até a piscina, onde encontrou o corpo submerso. Ele retirou Jeniffer da água e pediu socorro. A menina chegou a ser levada de ambulância para uma unidade hospitalar, mas não resistiu durante o trajeto.

Ainda conforme apuração da emissora, o adolescente suspeito e a mãe dele foram ao hospital para onde a vítima havia sido encaminhada. Após receber a notícia da morte da menina, o jovem deixou o local e passou a ser considerado foragido.

A Polícia Civil de Alagoas investiga o caso e aguarda o resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML), que deverá apontar a causa da morte.