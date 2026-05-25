Menina de 11 anos morre após ser jogada em piscina durante brincadeira

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Carol Neves
Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:30
Uma menina de 11 anos morreu no domingo (24) depois de ser lançada em uma piscina durante uma brincadeira em um balneário no município de Anadia, no interior de Alagoas. A vítima foi identificada como Jeniffer Gabrielly da Silva. A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente.
De acordo com informações divulgadas pela TV Asa Branca Alagoas, Jeniffer estava no local com familiares, no povoado Mutirão, quando o caso aconteceu. Um adolescente de 17 anos é apontado como suspeito de ter jogado a menina na água.
Menina de 11 anos morreu
Segundo relato da família à polícia, a ausência da criança chamou atenção e o irmão dela foi até a piscina, onde encontrou o corpo submerso. Ele retirou Jeniffer da água e pediu socorro. A menina chegou a ser levada de ambulância para uma unidade hospitalar, mas não resistiu durante o trajeto.
Ainda conforme apuração da emissora, o adolescente suspeito e a mãe dele foram ao hospital para onde a vítima havia sido encaminhada. Após receber a notícia da morte da menina, o jovem deixou o local e passou a ser considerado foragido.
A Polícia Civil de Alagoas investiga o caso e aguarda o resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML), que deverá apontar a causa da morte.
Em nota de pesar, a Prefeitura de Anadia lamentou a morte da criança e manifestou solidariedade aos familiares. Por causa da tragédia, as aulas da rede municipal foram suspensas nesta segunda-feira (25).