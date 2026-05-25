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Herdeiro da Riachuelo critica fim da escala 6x1 e dispara: 'Vai impactar no bolso'

Empresário afirma que mudança pode elevar custos do varejo em até 20%

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 11:52

Herdeiro da Riachuelo critica fim da escala 6x1
Herdeiro da Riachuelo critica fim da escala 6x1 Crédito: Divulgação / Salvador Shopping

O empresário Flávio Rocha, herdeiro do Grupo Guararapes e dono da Riachuelo, criticou a proposta de fim da escala 6x1 e afirmou que a medida pode aumentar os custos das empresas e pressionar os preços dos produtos.

Durante participação no Fórum Brasil 2026, Rocha disse que projeções da companhia apontam impacto geral de 13% nos preços. “No caso do varejo, o impacto é maior, porque o setor é mais dependente de mão de obra. Então, imaginamos que o custo vá subir na casa de 18% a 20%”, declarou.

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Segundo o empresário, o aumento dos custos pode levar empresas a repassarem os valores aos consumidores para preservar margens ou até reduzir o número de empregados.

Rocha afirmou ainda que pequenas e médias empresas seriam as mais afetadas pela mudança, já que, na avaliação dele, são responsáveis pela maior parte da geração de empregos no país.

O dono da Riachuelo também argumentou que alguns setores precisam de maior flexibilidade de jornada, como indústrias, restaurantes e salões de beleza, que funcionam em mais dias da semana.

A proposta que prevê mudanças na escala de trabalho está em tramitação no Congresso Nacional. O relatório final da PEC deve ser apresentado pelo deputado federal Léo Prates nesta segunda-feira (25). 

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Escala 6x1

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