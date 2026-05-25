BRASIL

'Rei do bolão': quem é o dono da lotérica que faturou prêmio de R$ 168 milhões na Mega-Sena

Empresário ficou conhecido por organizar apostas coletivas premiadas em Fortaleza

Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:40

Alessandro Montenegro é conhecido como Rei do Bolão Crédito: Reprodução

Conhecido entre apostadores como o “rei do bolão”, Alessandro Montenegro voltou aos holofotes após participar do bolão vencedor que faturou R$ 168.170.026,83 no concurso especial de 30 anos da Mega-Sena. O empresário é proprietário da Lotérica Aldeota, em Fortaleza, estabelecimento que já acumula histórico de apostas premiadas em sorteios milionários da Caixa.

Nas redes sociais, Alessandro costuma divulgar campanhas dos bolões organizados pela lotérica e destacar as chances de grandes premiações. O estabelecimento ficou conhecido no Ceará por já ter registrado apostas vencedoras de concursos acumulados, incluindo um bolão que acertou uma Mega-Sena estimada em cerca de R$ 200 milhões.

Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena 1 de 7

O perfil da lotérica afirma que o estabelecimento é o número 1 em vendas no Brasil e já entregou mais de R$ 340 milhões em premiação para seus apostadores. Desta vez, Montenegro também entrou como participante do grupo formado por 100 apostadores que acertaram as seis dezenas do sorteio realizado no domingo (24).

Cada integrante pagou R$ 3.139 pela participação, valor que incluía a cota do bolão, fixada em R$ 2.325,60, além da taxa de serviço cobrada pela lotérica. Além do bolão cearense, apenas uma aposta simples registrada no Rio de Janeiro acertou os números e levou o mesmo prêmio milionário. As dezenas sorteadas foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47.

Em entrevista ao g1, Alessandro explicou que os participantes não possuem relação entre si e contou que a venda das cotas começou ainda em abril. “Ninguém se conhece neste bolão. Nós iniciamos a campanha em 26 de abril e, desde então, estavamos oferecendo para nossos clientes”, afirmou.