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Desenrola 2.0 libera uso do FGTS para quitar dívidas; veja regras

Trabalhadores poderão usar parte do saldo para renegociar débitos com desconto de até 90%

Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:47

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola Crédito: agencia brasil

Os trabalhadores já podem consultar, a partir desta segunda-feira (25), o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que poderá ser utilizado no programa Desenrola 2.0, criado pelo governo federal para renegociação de dívidas bancárias.

A nova etapa permite o uso de parte do FGTS para reduzir ou quitar pendências financeiras, principalmente em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais.

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto 1 de 6

Pelas regras divulgadas, será possível utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS ou R$ 1 mil, prevalecendo o valor mais alto.

O dinheiro não será depositado diretamente na conta do trabalhador. O valor será transferido pela Caixa Econômica Federal diretamente para o banco responsável pela dívida renegociada.

Como vai funcionar

A primeira etapa será a consulta do saldo disponível. Depois, o trabalhador poderá autorizar a instituição financeira a acessar os dados necessários para negociação da dívida.

Na sequência, começam as tratativas para descontos e formalização do novo contrato. Segundo o governo federal, os bancos terão prazo de até 30 dias para registrar os contratos renegociados nos sistemas da Caixa.

Após a validação, o recurso será liberado diretamente para a instituição financeira.

Descontos podem chegar a 90%

O programa prevê juros limitados a 1,99% ao mês e descontos entre 30% e 90%, dependendo do tipo de dívida e das condições de negociação.

Entre os débitos que poderão ser renegociados estão:

cartão de crédito;

cheque especial;

crédito rotativo;

empréstimos pessoais;

contratos do Fies.

O governo também informou que pretende disponibilizar uma calculadora digital para simular descontos e valores renegociados.

Quem pode participar

Para aderir ao programa utilizando o FGTS, será necessário:

possuir saldo disponível no FGTS;

ter renda mensal de até cinco salários mínimos;

possuir dívidas bancárias elegíveis.

O programa também inclui trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.

Outra regra prevista estabelece que participantes do programa ficarão impedidos, durante um ano, de acessar plataformas de apostas online. Segundo o governo, a medida busca evitar novo endividamento durante o período de renegociação.