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Ratos no salão: mercado é fechado após fiscalização encontrar sujeira e mercadorias vencidas

Responsável tem prazo de 15 dias para resolução das irregularidades

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de março de 2026 às 22:40

O estabelecimento foi interditado e tem 15 dias para regularizar a situação
O estabelecimento foi interditado e tem 15 dias para regularizar a situação Crédito: Divulgação

Um supermercado foi interditado pela Vigilância Sanitária na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. De acordo com o órgão, o estabelecimento, localizado no bairro Parque Amorim, apresentava diversas irregularidades sanitárias, incluindo a presença de ratos. A interdição foi anunciada na última sexta-feira (13).

A denúncia chegou à Vigilância por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, os roedores aparecem circulando livremente pelo salão do estabelecimento. Um homem chega a se assustar com a quantidade de animais no local.

O estabelecimento foi interditado e tem 15 dias para regularizar a situação

O estabelecimento foi interditado e tem 15 dias para regularizar a situação por Divulgação
O estabelecimento foi interditado e tem 15 dias para regularizar a situação por Divulgação
O estabelecimento foi interditado e tem 15 dias para regularizar a situação por Divulgação
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O estabelecimento foi interditado e tem 15 dias para regularizar a situação por Divulgação

“Vídeo gravado às 5h da manhã por pessoas que estavam esperando ônibus no ponto para trabalhar. Tem gente que ainda tem coragem de entrar ali e comprar alguma coisa. Tinha que denunciar para fechar isso”, diz uma das pessoas que registraram as imagens.

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O local passou por fiscalização após o recebimento da denúncia. Na ocasião, os agentes encontraram um ambiente insalubre, com presença de roedores e produtos fora do prazo de validade.

O responsável pelo estabelecimento recebeu prazo de 15 dias para regularizar a documentação e adotar as medidas necessárias para corrigir as condições de higiene.

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