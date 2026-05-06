Baianos economizam mais de R$ 1 mil para tirar CNH com curso teórico gratuito

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Elaine Sanoli
Publicado em 6 de maio de 2026 às 22:31
Os baianos já economizaram mais de R$ 217,9 milhões no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) desde a implementação das novas regras da CNH Social no Brasil. As medidas estão em vigor desde dezembro de 2025, sendo uma delas a gratuidade do curso teórico. Antes, o curso teórico custava, em média, R$ 1.019,95 na Bahia. Desde a entrada em vigor da nova legislação, 213.715 candidatos realizaram a formação teórica sem custo no estado.
A medida do Ministério dos Transportes representa uma redução direta de custos para a população e amplia o acesso à primeira habilitação. Em todo o país, os brasileiros já economizaram R$ 1,8 bilhão com a iniciativa.
Veja alguns valores para tirar CNH
A Bahia é o terceiro estado com maior valor de economia registrado, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, que acumularam economias de R$ 269,6 milhões e R$ 225,3 milhões, respectivamente.
O valor para tirar a primeira carteira de motorista caiu em todo o país após o lançamento da CNH Social. Antes, o processo completo para as categorias A e B chegava a R$ 4,9 mil em alguns estados. Atualmente, esse valor varia entre R$ 810 e R$ 1,6 mil.
Além da gratuidade do curso teórico, as mudanças incluem a redução da carga mínima de aulas práticas, a possibilidade de formação com instrutores autônomos credenciados e a fixação de um teto de R$ 180 para os exames médico e psicológico.