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Baianos economizam mais de R$ 1 mil para tirar CNH com curso teórico gratuito

Novas regras da CNH geraram economia de mais de R$ 200 milhões para os baianos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de maio de 2026 às 22:31

CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores
CNH Crédito: Rafael Henrique /Adobe Stock

Os baianos já economizaram mais de R$ 217,9 milhões no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) desde a implementação das novas regras da CNH Social no Brasil. As medidas estão em vigor desde dezembro de 2025, sendo uma delas a gratuidade do curso teórico. Antes, o curso teórico custava, em média, R$ 1.019,95 na Bahia. Desde a entrada em vigor da nova legislação, 213.715 candidatos realizaram a formação teórica sem custo no estado.

A medida do Ministério dos Transportes representa uma redução direta de custos para a população e amplia o acesso à primeira habilitação. Em todo o país, os brasileiros já economizaram R$ 1,8 bilhão com a iniciativa.

Veja alguns valores para tirar CNH

Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
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Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução

A Bahia é o terceiro estado com maior valor de economia registrado, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, que acumularam economias de R$ 269,6 milhões e R$ 225,3 milhões, respectivamente.

O valor para tirar a primeira carteira de motorista caiu em todo o país após o lançamento da CNH Social. Antes, o processo completo para as categorias A e B chegava a R$ 4,9 mil em alguns estados. Atualmente, esse valor varia entre R$ 810 e R$ 1,6 mil.

Além da gratuidade do curso teórico, as mudanças incluem a redução da carga mínima de aulas práticas, a possibilidade de formação com instrutores autônomos credenciados e a fixação de um teto de R$ 180 para os exames médico e psicológico.

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Cnh

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