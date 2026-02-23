Acesse sua conta
Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Mesmo com delegacia, bases comunitárias e batalhão, a região se tornou fortaleza da facção

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:00

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em pouco mais de 15 dias, três policiais militares foram atacados pelo Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, reforçando o controle da facção no Complexo do Nordeste. No último dia 3, o cabo Glauber foi baleado e morreu. Em outro confronto, um PM saiu ferido e a viatura foi atingida. Nesta quinta (19), em outro tiroteio, um policial foi atingido na perna.

Ao longo dos anos, o grupo estruturou uma rede de domínio territorial, transformando a região em fortaleza, mesmo com delegacia, duas bases comunitárias e um batalhão. O surgimento do Comando do Boqueirão em 2012 foi ignorado pela Segurança Pública, permitindo que a facção se fortalecesse e virasse o Comando da Paz. Em 2020, o grupo foi absorvido pelo CV, segunda maior organização criminosa do país, evidenciando como a falta de reconhecimento formal compromete a alocação de recursos e políticas de segurança, além de facilitar o domínio da facção na área.

Geografia

A geografia ajuda a explicar parte dessa resistência. Ruas estreitas e becos dificultam operações policiais. Além disso, a topografia favorece pontos de observação e rotas de fuga. O domínio não se dá apenas pela força armada, mas também pela organização interna. A facção atua com divisão de funções e vigilância constante.

Há ainda influência exercida a partir do sistema prisional, que contribui para a manutenção da hierarquia. Especialistas apontam que vulnerabilidades sociais históricas ampliam o poder de recrutamento local. Em áreas com menor presença efetiva do Estado, o grupo vem ampliando sua influência cotidiana.

