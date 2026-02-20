COLUNA BRUNO WENDEL

Veja vídeo em que advogado denuncia que escopetas foram apontadas contra o deputado Binho Galinha em presídio

A denúncia foi feita durante audiência virtual na 1ª Câmara Criminal

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:31

“Qual é a necessidade disso?”, questionou um dos advogados do deputado estadual Binho Galinha (PRD) a policiais penais, que ele acusa de terem apontado escopetas para ele, o parlamentar e outro advogado, durante uma revista em cela no Centro de Observação Penal (COP), no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

A denúncia foi feita pelo advogado Alexsandro Souza Cerqueira durante audiência virtual da 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, realizada no último dia 10. Em vídeo ao qual o CORREIO teve acesso, ele acusa agentes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop) de terem feito as ameaças. Veja o vídeo:

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) negou as acusações.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) informa que não procedem as alegações de abuso de autoridade ou uso indevido de armas durante procedimento de revista realizado nas celas e nas salas de estado maior do Centro de Observação Penal (COP).

A operação ocorreu no último dia 07 de fevereiro, por volta das 9h10, com atuação do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP). A revista foi realizada em todos os pavilhões do COP e nas duas celas especiais, que abrigam três internos.

O procedimento transcorreu dentro da técnica operacional, sem qualquer intercorrência e sem necessidade de utilização de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO). Após o congelamento das celas, os internos foram devidamente extraídos e acompanharam todo o processo de busca em suas respectivas acomodações. A ação foi concluída às 9h30.

A Seap esclarece que todo custodiado, independentemente de estar em cela comum, cela especial ou sala de estado maior, está sujeito às rotinas e operações de revista previstas na legislação e nos protocolos de segurança. Não há qualquer tipo de regalia ou tratamento diferenciado no que diz respeito aos procedimentos de segurança e disciplina.

A revista no COP faz parte de um conjunto de ações realizadas diariamente nas unidades prisionais em todo o Estado, com o objetivo de garantir a ordem, a disciplina e a segurança no sistema prisional baiano.