Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja vídeo em que advogado denuncia que escopetas foram apontadas  contra o deputado Binho Galinha em presídio

A denúncia foi feita durante audiência virtual na 1ª Câmara Criminal

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:31

Binho Galinha
Binho Galinha Crédito: Reprodução

“Qual é a necessidade disso?”, questionou um dos advogados do deputado estadual Binho Galinha (PRD) a policiais penais, que ele acusa de terem apontado escopetas para ele, o parlamentar e outro advogado, durante uma revista em cela no Centro de Observação Penal (COP), no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Binho Galinha e advogados têm armas apontadas à cabeça em presídio

Deputado Binho Galinha tem arma apontada para a cabeça em presídio por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha: comissão emitirá parecer sobre a manutenção da prisão do parlamentar por Bruno Wendel/CORREIO
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Jerônimo Rodrigues ainda não se manifestou sobre a fuga do deputado Binho Galinha por Reprodução
Carro de Binho Galinha foi apreendido por Reprodução/TV Bahia/Agência Alba
Binho Galinha, deputado estadual por Agência Alba
Binho Galinha e Mayana Cerqueira da Silva por Divulgação
Deputado estadual Binho Galinha por Divulgação
Binho Galinha por Reprodução
Binho Galinha, filho e esposa por reprodução/ Redes sociais
PF transfere presos da Operação El Patrón para presídio federal por Divulgação/PF
POLICIA FEDERAL/IMPOSTO DE RENDA/TABELA DE ISENÇÃO por REPRODUÇÃO
Operação da Polícia Federal no interior da Bahia por Divulgação/Polícia Federal
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
pOLÍCIA por Divulgação
Operação da Polícia Federal por Polícia Federal
Polícia Federal por Reprodução/Polícia Federal
Polícia Federal por Arquivo Agência Brasil
Gaeco e Polícia Federal por Divulgação
Polícia Federal por Divulgação
Polícia Federal realiza operação contra grupo criminoso por Divulgação
Líderes do PCE foram presos pelo Gaeco, do MP-BA por Divulgação
Gaeco e PM participaram da operação por Divulgação
Gaeco e Polícia Federal por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Operação foi deflagrada pelo Gaeco por Divulgação/MP
Operação teve apoio do Gaeco por Divulgação/Polícia Federal
Gaeco e PF agem juntos por Divulgação
Receita Federal por Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Auditores trabalham na Receita Federal por Reprodução
Auditores trabalham na Receita Federal por Reprodução
Receita Federal investiga fraudes fiscais no agronegócio por Receita Federal
Sede do STJ por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Superior Tribunal de Justiça (STJ) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Fachada do edifício sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
STF EM BRASÍLIA por CONGRESSO EM FOCO
Prédio anexo do STF, onde ocorrerá o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus por Divulgação Andressa Anholete/ STF
STF por Gustavo Moreno/ STF
Sessão no STF por Antonio Augusto/STF
Julgamento no STF por Rosinei Coutinho/ STF
1ª Turma do STF julga o núcleo 2 dos acusados da tentativa de golpe por Gustavo Moreno/STF
Julgamento na Primeira Turma do STF por Antonio Augusto/STF
STF por Divulgação Rosinei Coutinho/ STF
STF por Carlos Humberto/STF
Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) por Nelson Jr./SCO/STF
Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
STF suspende julgamento de recursos para garantir revisão da vida toda por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Sessão plenária do STF por Antonio Augusto/SCO/STF
STF por Antônio Cruz/Agência Brasil/Arquivo
STF por Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
STF por Marcello Casal Jr/Agencia Brasil
STF valida quatro pontos da Lei de Organizações Criminosas por Agência Brasil
Milicianos: como agentes formados para combater o crime passaram a matar a serviço dele, de Rafael Soares (Objetiva) por Reprodução
DNA da bala ajuda a polícia a identificar serial killer responsável por 30 mortes e ligar milícia a 46 assassinatos por Divulgação
'Operação Patrocínio Indigno' prende advogado envolvido com grupo miliciano em Feira de Santana por Divulgação / Ascom SSP e MP
Polícia Federal deflagra nova operação contra grupo miliciano por Divulgação
Mílicia no Brasil por MPRJ
1 de 67
Deputado Binho Galinha tem arma apontada para a cabeça em presídio por Reprodução

A denúncia foi feita pelo advogado Alexsandro Souza Cerqueira durante audiência virtual da 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, realizada no último dia 10. Em vídeo ao qual o CORREIO teve acesso, ele acusa agentes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop) de terem feito as ameaças. Veja o vídeo:

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) negou as acusações.

Leia mais

Imagem - Estupro no Carnaval: 12 PMs depõem após denúncia de crime em posto policial no circuito Barra-Ondina

Estupro no Carnaval: 12 PMs depõem após denúncia de crime em posto policial no circuito Barra-Ondina

Imagem - Ataque do CV deixa policial ferido e viatura atingida ao barrar ‘bonde’ no circuito do Carnaval

Ataque do CV deixa policial ferido e viatura atingida ao barrar ‘bonde’ no circuito do Carnaval

Imagem - Baleada na escola: criança foi atingida após disparos em área do CV, diz polícia

Baleada na escola: criança foi atingida após disparos em área do CV, diz polícia

Veja nota da Seap na íntegra

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) informa que não procedem as alegações de abuso de autoridade ou uso indevido de armas durante procedimento de revista realizado nas celas e nas salas de estado maior do Centro de Observação Penal (COP).

A operação ocorreu no último dia 07 de fevereiro, por volta das 9h10, com atuação do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP). A revista foi realizada em todos os pavilhões do COP e nas duas celas especiais, que abrigam três internos.

O procedimento transcorreu dentro da técnica operacional, sem qualquer intercorrência e sem necessidade de utilização de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO). Após o congelamento das celas, os internos foram devidamente extraídos e acompanharam todo o processo de busca em suas respectivas acomodações. A ação foi concluída às 9h30.

A Seap esclarece que todo custodiado, independentemente de estar em cela comum, cela especial ou sala de estado maior, está sujeito às rotinas e operações de revista previstas na legislação e nos protocolos de segurança. Não há qualquer tipo de regalia ou tratamento diferenciado no que diz respeito aos procedimentos de segurança e disciplina.

A revista no COP faz parte de um conjunto de ações realizadas diariamente nas unidades prisionais em todo o Estado, com o objetivo de garantir a ordem, a disciplina e a segurança no sistema prisional baiano.

A Seap reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito aos direitos e deveres de todos os custodiados, atuando de forma firme e responsável na preservação da segurança e da ordem pública.

Mais recentes

Imagem - Empresas de fachada e infiltrados na polícia: o esquema de tráfico do CV que virou alvo de operação

Empresas de fachada e infiltrados na polícia: o esquema de tráfico do CV que virou alvo de operação
Imagem - Chevrolet amplia oferta de elétricos com a chegada do Captiva EV por R$ 199.990

Chevrolet amplia oferta de elétricos com a chegada do Captiva EV por R$ 199.990
Imagem - Deputado Binho Galinha e advogados têm armas apontadas à cabeça em presídio

Deputado Binho Galinha e advogados têm armas apontadas à cabeça em presídio

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão