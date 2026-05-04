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Pastor morto em Salvador dizia que ‘Jesus é maior que o BDM e o CV’

Vídeo com declaração voltou a circular após execução e é analisado pela polícia

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:48

Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV”
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” Crédito: Reprodução

“Jesus Cristo é o maior que o BDM, maior que o Comando Vermelho, maior que o Fernandinho Beira-Mar.” É o que consta em um vídeo atribuído ao pastor Rick Andrade da Silva, de 39 anos, que voltou a circular nas redes sociais após ele ser executado a tiros na Avenida Jequitaia, na Calçada, em Salvador, no último dia 29. A gravação reforça o discurso do religioso ao enfrentamento às facções criminosas.

Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV”

Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
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Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
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Suspeitos foram executados pelo CV por Reprodução
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O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
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Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução

Segundo fontes policiais, essa postura é uma das linhas consideradas na investigação. Conhecido como “pastor da favela”, ele pregava em comunidades e dizia não haver lugar onde deixasse de entrar.

O religioso reunia mais de 18 mil seguidores e costumava publicar vídeos sobre fé e violência.

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