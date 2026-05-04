COLUNA BRUNO WENDEL

Pastor morto em Salvador dizia que ‘Jesus é maior que o BDM e o CV’

Vídeo com declaração voltou a circular após execução e é analisado pela polícia

Bruno Wendel

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:48

Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” Crédito: Reprodução

“Jesus Cristo é o maior que o BDM, maior que o Comando Vermelho, maior que o Fernandinho Beira-Mar.” É o que consta em um vídeo atribuído ao pastor Rick Andrade da Silva, de 39 anos, que voltou a circular nas redes sociais após ele ser executado a tiros na Avenida Jequitaia, na Calçada, em Salvador, no último dia 29. A gravação reforça o discurso do religioso ao enfrentamento às facções criminosas.

Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” 1 de 122

Segundo fontes policiais, essa postura é uma das linhas consideradas na investigação. Conhecido como “pastor da favela”, ele pregava em comunidades e dizia não haver lugar onde deixasse de entrar.