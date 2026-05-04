Pastor morto em Salvador dizia que ‘Jesus é maior que o BDM e o CV’

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Bruno Wendel
Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:48
“Jesus Cristo é o maior que o BDM, maior que o Comando Vermelho, maior que o Fernandinho Beira-Mar.” É o que consta em um vídeo atribuído ao pastor Rick Andrade da Silva, de 39 anos, que voltou a circular nas redes sociais após ele ser executado a tiros na Avenida Jequitaia, na Calçada, em Salvador, no último dia 29. A gravação reforça o discurso do religioso ao enfrentamento às facções criminosas.
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV”
Segundo fontes policiais, essa postura é uma das linhas consideradas na investigação. Conhecido como “pastor da favela”, ele pregava em comunidades e dizia não haver lugar onde deixasse de entrar.
O religioso reunia mais de 18 mil seguidores e costumava publicar vídeos sobre fé e violência.