CV usa drone para monitorar rivais antes de ataques em Tancredo Neves

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Bruno Wendel
Publicado em 24 de março de 2026 às 05:00
Momentos antes de realizar um dos três ataques neste fim de semana no Alto do Macaco, em Tancredo Neves, o Comando Vermelho (CV) usou drones para monitorar o melhor momento de atacar o arquirrival, o Bonde do Maluco (BDM). Na sexta-feira (20), dia da primeira investida, havia um paredão, que foi encerrado assim que a presença do equipamento foi notada.
“Eles estavam nessa festa quando um deles viu o drone e disse: ‘Já botaram o drone de novo?’. Aí, o outro falou: ‘Vamos nos preparar que vai ter putaria daqui a pouco’. Eles encerraram tudo. Do jeito que falaram, não foi a primeira vez que o Comando Vermelho colocou drone aqui”, conta uma dona de casa. Segundo ela, o paredão acontecia na Ladeira do Brás.
Cerca de uma hora depois, a localidade foi invadida por um “bonde” com mais de 20 homens fortemente armados. Houve revide. “Uns trocavam tiros, enquanto outros avançavam. Estávamos numa paz, mas desde outubro do ano passado a briga entre eles se agravou”, relata um comerciante.