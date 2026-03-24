COLUNA BRUNO WENDEL

CV usa drone para monitorar rivais antes de ataques em Tancredo Neves

Equipamento foi visto durante paredão no Alto do Macaco; cerca de uma hora depois, grupo armado invadiu a localidade

Bruno Wendel

Publicado em 24 de março de 2026 às 05:00

CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Momentos antes de realizar um dos três ataques neste fim de semana no Alto do Macaco, em Tancredo Neves, o Comando Vermelho (CV) usou drones para monitorar o melhor momento de atacar o arquirrival, o Bonde do Maluco (BDM). Na sexta-feira (20), dia da primeira investida, havia um paredão, que foi encerrado assim que a presença do equipamento foi notada.

“Eles estavam nessa festa quando um deles viu o drone e disse: ‘Já botaram o drone de novo?’. Aí, o outro falou: ‘Vamos nos preparar que vai ter putaria daqui a pouco’. Eles encerraram tudo. Do jeito que falaram, não foi a primeira vez que o Comando Vermelho colocou drone aqui”, conta uma dona de casa. Segundo ela, o paredão acontecia na Ladeira do Brás.