COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Governo Jerônimo supera Rui Costa e projeta gasto recorde com transporte aéreo

Leia a coluna na íntegra

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:00

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

Os gastos da Casa Militar da Bahia com transporte aéreo no governo Jerônimo Rodrigues (PT) seguem elevados e indicam que a atual gestão deve mais do que dobrar as despesas registradas na administração Rui Costa (PT), segundo dados levantados pela coluna no Portal da Transparência.

Em 2023, o governo estadual gastou R$ 22 milhões com transporte aéreo. Em 2024, o valor subiu para R$ 25,7 milhões, o maior da série. Já em 2025, as despesas fecharam em R$ 22,6 milhões. Em 2026, até o momento, os gastos somam R$ 8,2 milhões - número ainda parcial.

Com isso, a gestão Jerônimo já acumula R$ 78,6 milhões em despesas com transporte aéreo desde o início do mandato. Mantido o ritmo observado nos últimos anos, a tendência é que 2026 termine próximo da faixa de R$ 22 milhões, o que faria o total superar R$ 90 milhões ao fim do período.

Gastos do governo Jerônimo Rodrigues com transporte aéreo Crédito: Reprodução/Portal Transparência da Bahia

O montante já supera com ampla margem os gastos registrados na gestão Rui Costa. Entre 2019 e 2022, durante o segundo mandato do ex-governador, foram desembolsados cerca de R$ 47,6 milhões com transporte aéreo. Jerônimo Rodrigues ultrapassou esse total ainda em 2024, no segundo ano de governo.

Gastos do governo Rui Costa com transporte aéreo Crédito: Reprodução/Portal Transparência Bahia

Calendário eleitoral

As convenções partidárias, que oficializam candidaturas e chapas para as eleições, acontecerão entre 20 de julho e 5 de agosto, conforme calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A expectativa é que a oposição ao governo da Bahia realize seu evento logo nos primeiros dias do prazo. A convenção que confirmará ACM Neto (União Brasil) como candidato ao Palácio de Ondina está prevista, inicialmente, para 22 de julho, uma quarta-feira.

Disputa no Oeste

A corrida por votos no Oeste da Bahia promete ser uma das mais disputadas da eleição para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Pelo menos cinco nomes aparecem como competitivos na região. No campo da oposição, despontam Cynthia Marabá (PL), esposa do prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, além do deputado estadual Paulo Câmara (PL). Já a base governista aposta nos deputados estaduais Jusmari Oliveira (PSD) e Antonio Henrique Júnior (PV), além do ex-deputado federal Tito Cordeiro (PT). Outras lideranças locais, mesmo com menor estrutura política, também devem conquistar votos na região.

Votação na Alba