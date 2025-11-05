Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Proximidade com bairros nobres faz do Complexo do Nordeste o 'QG' do CV em Salvador

O território é centro estratégico do tráfico e reflete o avanço da facção carioca na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 05:00

Operação da Polícia Civil no Complexo do Nordeste de Amaralina
Operação da Polícia Civil no Complexo do Nordeste de Amaralina Crédito: Polícia Civil

Um plano ambicioso: tornar-se a maior organização criminosa da Bahia. Para enfrentar adversários, era preciso primeiro se enraizar em um terreno favorável — uma comunidade já dominada pelo tráfico. Não por acaso, o Comando Vermelho (CV) escolheu o Complexo do Nordeste como sua fortaleza. Além da geografia, com ruas e becos que lembram os morros cariocas, a consolidação do “QG” foi facilitada pelo fato de o território estar cercado por bairros de classe média alta, o que cria uma dinâmica de mercado e rotas de atuação estratégicas.

“Qual é a periferia do Nordeste? Pituba, Itaigara, Caminho das Árvores, Cidade Jardim... uma situação diferente de outras comunidades de Salvador. É um mercado varejista interessante para o tráfico, que não está vinculado somente à área onde está. Quando se tem um bairro com um perfil de venda maior, você tem a possibilidade de ter um negócio bem atrativo e rotativo”, declara o professor de Direito da Estácio-FIB, coronel Antônio Jorge, nesta terça-feira (4), quando policiais civis iniciaram a Operação Freedom contra o CV na Bahia e no Ceará.

Bairros de classe média e alta concentram boa parte dos usuários com maior poder aquisitivo, especialmente de cocaína e drogas sintéticas — produtos de maior valor agregado no varejo do tráfico. “O que acontece hoje lá é a mesma situação da Rocinha, que é cercada por bairros nobres”, afirma o especialista em segurança pública, ao comparar o Complexo do Nordeste com a Favela da Rocinha, um dos territórios dominados pelo CV no Rio de Janeiro e cercado por regiões de classe alta, como a Gávea e São Conrado. Assim, instalar o “QG” perto de áreas nobres facilita a distribuição e permite manter uma rede de entrega rápida — os chamados “disque-droga” ou “delivery do tráfico”.

Cercado por bairros nobres, Complexo do Nordeste vira 'QG' do CV em Salvador

Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
Operação no Rio de Janeiro realizada na semana passada por xxx
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina por SSP/Divulgação
Operação da Polícia Civil no Complexo do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Serviços essenciais estão suspensos no Complexo do Nordeste de Amaralina após operação da polícia por Arisson Marinho/CORREIO
Família foi feita refém no Nordeste de Amaralina no 5º caso por Reprodução
Policiais fazem buscas no Nordeste de Amaralina por Divulgação Ascom PC-BA
Rua do Nordeste de Amaralina leva nome da santa por Paula Fróes
Marca do CV no Vale das Pedrinhas por Marina Silva
Fuzis apreendidos em megaoperação do Rio por Polícia Civil do Rio de Janeiro
Fuzis apreendidos em megaoperação do Rio por Polícia Civil do Rio de Janeiro
Fuzis apreendidos em megaoperação do Rio por Polícia Civil do Rio de Janeiro
Fuzis apreendidos em megaoperação do Rio por Reprodução/Redes sociais
Fuzis apreendidos em megaoperação do Rio por Reprodução/TV Globo
Fuzis apreendidos em megaoperação do Rio por Reprodução/TV Globo
Saiba como eram os bailes do CV no Rio antes de megaoperação por Reprodução
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
Megaoperação da Polícia Civil por Megaoperação da Polícia Civil
Megaoperação da Polícia Civil por Polícia Civil
Polícia fez megaoperação por @mindefensa/Twitter
Megaoperação no Conjunto Penal de Feira de Santana por Divulgação
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso por Reprodução
Diversos perfis surgiram afirmando ser a Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução/Redes sociais
Irmã de Japinha do CV fez pedido nas redes sociais por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução/Redes sociais
Japinha do CV trocou mensagens com a amiga antes de morrer por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
1 de 70
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva

Essas comunidades ficam em áreas de trânsito intenso e boa mobilidade urbana, com vias de entrada e saída, que ajudam tanto no escoamento de drogas e armas, quanto na fuga das operações policiais. No caso do Complexo, o CV tem acesso rápido a avenidas como a Vasco da Gama, Juracy Magalhães, além da orla de Salvador.

120 mortos

No último dia 28, o Brasil voltou sua atenção para a operação do governo do Rio nos complexos do Alemão e da Penha, regiões controladas pelo CV e que deixaram mais de 120 mortos. No Alemão, boa parte dos óbitos ocorreu durante a fuga dos criminosos para a parte alta da favela, ocasião em que foi realizado um cerco pelas forças de segurança. Os traficantes repetiram a mesma estratégia de 2010, quando deixavam o local em motos e a pé, portando fuzis, durante uma operação policial. Na ocasião, a imagem rodou o mundo.

Para Antônio Jorge, o método usado não seria recomendável no Complexo do Nordeste. “A única região de fuga que eu vejo é o Parque da Cidade, que, por sua vez, é bastante movimentado. O Nordeste é uma área muito complicada, bastante povoada. Veja o caso do menino Joel: ele não era alvo, mas toda guerra tem inocentes”, declara o especialista em segurança pública, ao citar a morte de Joel Conceição Castro, de 10 anos, baleado na cabeça dentro de casa, quando se preparava para dormir em 21 de novembro de 2010, no Nordeste de Amaralina.

Complexo do Nordeste é formado pelos bairros de Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho, e tem uma população de pouco mais de 68 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2022. O professor defende que, em territórios desse tipo, sejam aplicadas ações de inteligência, como foi a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal contra a organização paulista PCC (Primeiro Comando da Capital), no dia 28 de agosto. Sem efetuar um disparo, foram bloqueados R$ 3,2 bilhões do tráfico.

“Tem gente que acredita que, em uma guerra, vence quem tem mais poder de fogo. Mas ganha quem consegue acabar com o abastecimento do inimigo, cortando o fornecimento de combustível, o fluxo de suprimentos, medicação e até de recursos humanos”, declara.

Inteligência

O CV chegou ao Complexo no início de 2020, quando absorveu o extinto Comando da Paz (CP), que historicamente controlava o território. A partir daí, o grupo carioca passou a fazer frente ao seu maior rival, o Bonde do Maluco (BDM), que, na ocasião, recebia o suporte do PCC.

Desde então, passaram a ser constantes os conflitos territoriais e situações antes vistas nos morros cariocas, como o emprego de fuzis e granadas e casos de moradores ameaçados de morte em cárceres privados, após criminosos invadirem residências para escapar da polícia. Mas não foi só isso. Salvador e Região Metropolitana passaram a sofrer com outras atividades do poder paralelo. No Complexo do Nordeste, Engenho Velho da Federação e Engomadeira, por exemplo, o serviço de internet é controlado pelo CV, que exige dos provedores locais uma taxa mensal que pode chegar a R$ 40 mil.

Já em bairros como Alto das Pombas, Lobato e Cosme de Farias, os comerciantes, de modo geral, são obrigados a pagar “pedágio” para permanecerem no local. O dono de uma revendedora de gás, Gerson Leopoldino Andrade, na Baixa do Tubo, não quis pagar os R$ 7 mil — e acabou morto com vários tiros na presença da própria família.

Leia mais

Imagem - Regras do crime: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai; saiba mais

Regras do crime: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai; saiba mais

Imagem - Ameaça silenciosa: mini celulares são armas do CV nos presídios baianos

Ameaça silenciosa: mini celulares são armas do CV nos presídios baianos

Imagem - PCC entra na disputa por territórios e acirra a guerra em Salvador e Região Metropolitana

PCC entra na disputa por territórios e acirra a guerra em Salvador e Região Metropolitana

Tags:

Bahia Forças de Segurança Segurança

Mais recentes

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes
Imagem - 'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador

'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador
Imagem - Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada