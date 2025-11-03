Acesse sua conta
Fileira de corpos ou bloqueio do lucro do tráfico: qual guerra o Brasil quer vencer?

Operação Contenção X Operação Carbono Oculto

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:00

128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva /Agência Brasil

Duas operações, dois resultados. No Rio, mais de 2.500 policiais, blindados e helicópteros invadiram os complexos da Penha e do Alemão para cumprir mandados contra o Comando Vermelho na terça (28). O resultado: quatro agentes mortos e mais de 120 corpos enfileirados em praça pública na Operação Contenção, realizado pelo governo carioca.

Já a Operação Carbono Oculto, contra o PCC, em 28 de agosto, não deu um tiro: bloqueou mais de R$ 3,2 bilhões, investigou mil postos, usinas e fundos da Faria Lima. O crime organizado não está mais restrito às favelas — movimenta bilhões com lavagem de dinheiro. Enquanto o Rio insiste na guerra, a PF mostrou que inteligência e integração desarticulam o tráfico sem derramar sangue.

O que vale mais: pilhas de corpos ou o bloqueio do lucro do crime?

