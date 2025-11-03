Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caso ‘droga delivery’: polícia investiga se há mandantes após morte dos executores

Casal foi executado após sair para fazer entrega de entorpecentes

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:00

Casal foi atraído para emboscada
Casal foi atraído para emboscada Crédito: Reprodução

Apesar de os autores da execução de Vitor Emanuel Galdino e Lima, de 25 anos, e Thayna Soares dos Santos, de 27, terem sido mortos em confronto, a Polícia Civil de Feira de Santana ouviu parentes das vítimas para descartar a possibilidade de outros envolvidos no crime.

No último dia 23, casal fazia “delivery do tráfico”. Vítor não tinha irmão traficante. Ele é primo de Danilo Galdino de Lima Silva, líder do tráfico na região.

A correção partiu da própria polícia.

Casal morto foi atraído para emboscada

Casal foi atraído para emboscada por Reprodução
Homem que matou amigo com 40 facadas é preso em Feira de Santana por Divulgação
Ação policial em Feira de Santana por Divulgação/Polícia Civil
Conjunto Penal de Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprosução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana ao lado de 'Mil Grau' líder do CV em Feira de Santana em sua festa de aniversário por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Felipe de Freitas Lima, Gilmar Rodrigues de Souza, Joales Jesus de Souza e Paulo Sérgio Gomes Cardoso por Reprodução
1 de 23
Casal foi atraído para emboscada por Reprodução

Leia mais

Imagem - Fileira de corpos ou bloqueio do lucro do tráfico: qual guerra o Brasil quer vencer?

Fileira de corpos ou bloqueio do lucro do tráfico: qual guerra o Brasil quer vencer?

Imagem - 'Nunca fui ao Rio', diz baiano que foi associado erroneamente à líder do CV preso em megaoperação

'Nunca fui ao Rio', diz baiano que foi associado erroneamente à líder do CV preso em megaoperação

Imagem - Veja onde o Comando Vermelho atua em Salvador

Veja onde o Comando Vermelho atua em Salvador

Mais recentes

Imagem - O poder das áreas verdes no desenvolvimento infantil

O poder das áreas verdes no desenvolvimento infantil
Imagem - Crise da segurança reorganiza a direita e muda o tabuleiro político na Bahia, dizem líderes oposicionistas

Crise da segurança reorganiza a direita e muda o tabuleiro político na Bahia, dizem líderes oposicionistas
Imagem - Ordem do CNJ limita poder da PM em investigações; saiba mais

Ordem do CNJ limita poder da PM em investigações; saiba mais

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada