COLUNA BRUNO WENDEL

Caso ‘droga delivery’: polícia investiga se há mandantes após morte dos executores

Casal foi executado após sair para fazer entrega de entorpecentes

Bruno Wendel

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:00

Casal foi atraído para emboscada Crédito: Reprodução

Apesar de os autores da execução de Vitor Emanuel Galdino e Lima, de 25 anos, e Thayna Soares dos Santos, de 27, terem sido mortos em confronto, a Polícia Civil de Feira de Santana ouviu parentes das vítimas para descartar a possibilidade de outros envolvidos no crime.

No último dia 23, casal fazia “delivery do tráfico”. Vítor não tinha irmão traficante. Ele é primo de Danilo Galdino de Lima Silva, líder do tráfico na região.

A correção partiu da própria polícia.