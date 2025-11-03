Caso ‘droga delivery’: polícia investiga se há mandantes após morte dos executores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:00
Apesar de os autores da execução de Vitor Emanuel Galdino e Lima, de 25 anos, e Thayna Soares dos Santos, de 27, terem sido mortos em confronto, a Polícia Civil de Feira de Santana ouviu parentes das vítimas para descartar a possibilidade de outros envolvidos no crime.
No último dia 23, casal fazia “delivery do tráfico”. Vítor não tinha irmão traficante. Ele é primo de Danilo Galdino de Lima Silva, líder do tráfico na região.
A correção partiu da própria polícia.
Casal morto foi atraído para emboscada