Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entrega fatal: casal é executado ao cair em emboscada durante 'delivery' de drogas

Polícia descobriu os autores; saiba mais

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14:00

Casal foi atraído para emboscada
Casal foi atraído para emboscada Crédito: Reprodução

Todos os os indícios da execução de Vitor Emanuel Galdino e Lima, de 25 anos, e Thayna Soares dos Santos, de 27, baleados em Feira de Santana, dão conta de que eles foram atraídos para uma cilada. Segundo a polícia, o casal, que trabalhava fazendo entrega para um restaurante japonês, nas horas vagas, fazia o “delivery do tráfico”.

O crime aconteceu na última quinta-feira (23). “Eles já tinham encerrado o expediente no restaurante às 19h e foram baleados às 21h. Vítor era irmão de um traficante famoso aqui e tinha o hábito de fazer entrega de drogas no Papagaio, onde ele e a mulher foram mortos. Provavelmente, armaram para eles”, conta o delegado Gustavo Coutinho, do Departamento de Homicídio de Feira de Santana.

Ele disse que os autores foram mortos em confronto com a polícia e eram do Comando Vermelho (CV).

Casal morto foi atraído para emboscada

Casal foi atraído para emboscada por Reprodução
Homem que matou amigo com 40 facadas é preso em Feira de Santana por Divulgação
Ação policial em Feira de Santana por Divulgação/Polícia Civil
Conjunto Penal de Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprosução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana ao lado de 'Mil Grau' líder do CV em Feira de Santana em sua festa de aniversário por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Felipe de Freitas Lima, Gilmar Rodrigues de Souza, Joales Jesus de Souza e Paulo Sérgio Gomes Cardoso por Reprodução
1 de 23
Casal foi atraído para emboscada por Reprodução

Leia mais

Imagem - Herdeira do tráfico: filha da líder da ‘Tropa da Juba’ é integrante do CV e já ‘lavou’ milhões da facção

Herdeira do tráfico: filha da líder da ‘Tropa da Juba’ é integrante do CV e já ‘lavou’ milhões da facção

Imagem - ‘Big Brother’ do tráfico: ‘Tropa da Juba’ usa câmeras para monitorar a polícia

‘Big Brother’ do tráfico: ‘Tropa da Juba’ usa câmeras para monitorar a polícia

Imagem - 20 dias de mistério: BDM entra na mira da polícia por sequestro de mineiro

20 dias de mistério: BDM entra na mira da polícia por sequestro de mineiro

Tags:

Bahia Segurança

Mais recentes

Imagem - 20 dias de mistério: BDM entra na mira da polícia por sequestro de mineiro

20 dias de mistério: BDM entra na mira da polícia por sequestro de mineiro
Imagem - Insegurança: o BDM na mira da polícia, o 'tráfico delivery' e a Lapinha amedrontada

Insegurança: o BDM na mira da polícia, o 'tráfico delivery' e a Lapinha amedrontada
Imagem - Leão XIV e o amor aos pobres

Leão XIV e o amor aos pobres

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada