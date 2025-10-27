COLUNA BRUNO WENDEL

Entrega fatal: casal é executado ao cair em emboscada durante 'delivery' de drogas

Polícia descobriu os autores; saiba mais

Bruno Wendel

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14:00

Casal foi atraído para emboscada Crédito: Reprodução

Todos os os indícios da execução de Vitor Emanuel Galdino e Lima, de 25 anos, e Thayna Soares dos Santos, de 27, baleados em Feira de Santana, dão conta de que eles foram atraídos para uma cilada. Segundo a polícia, o casal, que trabalhava fazendo entrega para um restaurante japonês, nas horas vagas, fazia o “delivery do tráfico”.

O crime aconteceu na última quinta-feira (23). “Eles já tinham encerrado o expediente no restaurante às 19h e foram baleados às 21h. Vítor era irmão de um traficante famoso aqui e tinha o hábito de fazer entrega de drogas no Papagaio, onde ele e a mulher foram mortos. Provavelmente, armaram para eles”, conta o delegado Gustavo Coutinho, do Departamento de Homicídio de Feira de Santana.

Ele disse que os autores foram mortos em confronto com a polícia e eram do Comando Vermelho (CV).