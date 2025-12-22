Acesse sua conta
TJBA se pronuncia sobre afastamento da ‘Juíza Cinquentinha’; saiba mais

Magistrada é investigada por suposta cobrança por decisões judiciais e outras irregularidades

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 12:00

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) se pronunciou, pela primeira vez, sobre o afastamento da juíza Marlise Freire de Alvarenga, conhecida como “Juíza Cinquentinha”, acusada de cobrar valores em troca de decisões judiciais. Em nota oficial, o TJBA informou que o afastamento da magistrada decorre de apuração conduzida pelos órgãos competentes e que a Corregedoria-Geral da Justiça é responsável pelas investigações, bem como pela avaliação de eventuais providências administrativas.

“O Tribunal reafirma que o afastamento possui natureza preventiva e não implica antecipação de julgamento, sendo plenamente assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”, destacou o órgão. Marlise Freire de Alvarenga foi afastada do cargo no dia 18 deste mês. A Coluna teve acesso à decisão assinada pelo corregedor-geral de Justiça, desembargador Roberto Maynard Frank.

Lotada na comarca de Barreiras, no oeste da Bahia, a juíza é investigada por supostamente bloquear grandes quantias de dinheiro em processos que tramitavam fora de sua área de atuação, além de suspeitas de tráfico de influência, prática de agiotagem e favorecimento de seu filho — advogado — em uma operação imobiliária com indícios de lavagem de dinheiro.

