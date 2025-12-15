COLUNA BRUNO WENDEL

A reconstituição após dois anos, o avanço do CV e a primeira vez de cara com os réus

Confira a Coluna na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:00

O Ministério Público da Bahia (MPBA) determinou a reconstituição do assassinato dos rifeiros Rodrigo da Silva Santos, 33 anos, o ‘DG Rifas’, e da esposa dele, Hynara Santa Rosa da Silva, 39, a ‘Naroka’, baleados em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).A decisão foi encaminhada à Polícia Civil no dia 11 deste mês, quando o crime completou dois anos.

Casal de rifeiros é executado em Barra do Jacuípe Crédito: Reprodução

O MPBA informou à Coluna que “recebeu o inquérito policial e, após avaliação, o devolveu à Polícia Civil para cumprimento de novas diligências, inclusive a reprodução simulada dos fatos”. As novas buscas por provas, depoimentos e intimações solicitadas pelo órgão ocorrem porque a investigação ainda não identificou os autores do duplo homicídio.



MP pede reconstituição da morte de casal de rifeiros 1 de 91

Segundo a Polícia Civil, “o inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário pela 33ª Delegacia Territorial (DT/Monte Gordo), sem autoria definida, no dia 15 de maio deste ano”. ‘DG Rifas’ e ‘Naroka’ foram baleados dentro de um condomínio em Barra do Jacuípe. Na época, o casal era dono de uma empresa de rifas — eles também eram influenciadores digitais — e juntos somavam mais de 190 mil seguidores.

Jogos ilegais: rifeiros e influenciadores presos ou mortos 1 de 43

Caso Geovane: pai ficará de frente com os PMs

Durante esses quase 12 anos da morte brutal de Geovane Mascarenhas de Santana, de 22 anos, que foi sequestrado e esquartejado por policiais, segundo o Ministério Público, o pai da vítima, Jurandy nunca cruzou com os militares. Mas agora o encontro será inevitável. Com o júri popular marcado para o dia 26 de abril do próximo ano, ele estará sentado nas primeiras fileiras do tribunal, onde ficará cara a cara com os réus.

Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime Crédito: Reprodução

“Será difícil ficar frente a frente com as pessoas que destruíram um pedaço da minha família, mas infelizmente terei que passar por isso”, declara o pai de Geovane. No total, sete PMs denunciados pelo MP por sequestro, roubo (a moto e o celular de Geovane não foram encontrados), formação de quadrilha, além de homicídio qualificado.

Caso Geovane: PMs serão julgados em 2026, quase 12 anos após o crime 1 de 78

Em 02 de agosto de 2014, Geovane foi abordado por policiais na Calçada e, depois, morto dentro da Rondesp e, em seguida, esquartejado. As investigações apontaram que a mão esquerda da vítima foi encontrada carbonizada com a cabeça em Campinas de Pirajá. O resto do corpo foi deixado no Parque São Bartolomeu.

Comando Vermelho avança no Arvoredo

A prática de extorsão do Comando Vermelho (CV), comum no Complexo do Nordeste, Cosme de Farias, Uruguai, Engomadeira e na Avenida Vasco da Gama, chegou ao Conjunto Habitacional Arvoredo, região vizinha ao bairro de Tancredo Neves, que também sofre com o “pedágio”.

Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho Crédito: Reprodução/O Globo

Segundo moradores, comerciantes pagavam até R$ 500 por mês para continuar trabalhando.

'Tropa da Juba' 'lava' milhões para o Comando Vermelho 1 de 80