A reconstituição após dois anos, o avanço do CV e a primeira vez de cara com os réus

Confira a Coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:00

O Ministério Público da Bahia (MPBA) determinou a reconstituição do assassinato dos rifeiros Rodrigo da Silva Santos, 33 anos, o ‘DG Rifas’, e da esposa dele, Hynara Santa Rosa da Silva, 39, a ‘Naroka’, baleados em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).A decisão foi encaminhada à Polícia Civil no dia 11 deste mês, quando o crime completou dois anos.

O MPBA informou à Coluna que “recebeu o inquérito policial e, após avaliação, o devolveu à Polícia Civil para cumprimento de novas diligências, inclusive a reprodução simulada dos fatos”. As novas buscas por provas, depoimentos e intimações solicitadas pelo órgão ocorrem porque a investigação ainda não identificou os autores do duplo homicídio.

Segundo a Polícia Civil, “o inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário pela 33ª Delegacia Territorial (DT/Monte Gordo), sem autoria definida, no dia 15 de maio deste ano”. ‘DG Rifas’ e ‘Naroka’ foram baleados dentro de um condomínio em Barra do Jacuípe. Na época, o casal era dono de uma empresa de rifas — eles também eram influenciadores digitais — e juntos somavam mais de 190 mil seguidores.

Caso Geovane: pai ficará de frente com os PMs

Durante esses quase 12 anos da morte brutal de Geovane Mascarenhas de Santana, de 22 anos, que foi sequestrado e esquartejado por policiais, segundo o Ministério Público, o pai da vítima, Jurandy nunca cruzou com os militares. Mas agora o encontro será inevitável. Com o júri popular marcado para o dia 26 de abril do próximo ano, ele estará sentado nas primeiras fileiras do tribunal, onde ficará cara a cara com os réus.

Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime Crédito: Reprodução

“Será difícil ficar frente a frente com as pessoas que destruíram um pedaço da minha família, mas infelizmente terei que passar por isso”, declara o pai de Geovane. No total, sete PMs denunciados pelo MP por sequestro, roubo (a moto e o celular de Geovane não foram encontrados), formação de quadrilha, além de homicídio qualificado.

Em 02 de agosto de 2014, Geovane foi abordado por policiais na Calçada e, depois, morto dentro da Rondesp e, em seguida, esquartejado. As investigações apontaram que a mão esquerda da vítima foi encontrada carbonizada com a cabeça em Campinas de Pirajá. O resto do corpo foi deixado no Parque São Bartolomeu.

Comando Vermelho avança no Arvoredo

A prática de extorsão do Comando Vermelho (CV), comum no Complexo do Nordeste, Cosme de Farias, Uruguai, Engomadeira e na Avenida Vasco da Gama, chegou ao Conjunto Habitacional Arvoredo, região vizinha ao bairro de Tancredo Neves, que também sofre com o “pedágio”.

Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho Crédito: Reprodução/O Globo

Segundo moradores, comerciantes pagavam até R$ 500 por mês para continuar trabalhando.

Um deles chegou a ser sequestrado recentemente e só foi liberado após a família entregar o dinheiro.

