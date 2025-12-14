AUTOS

Nova Ram Dakota tem base chinesa e aposta no luxo para brigar com Hilux e Ranger

Picape começou a ser produzida na Argentina e chegará ao mercado brasileiro nas próximas semanas

Antônio Meira Jr.

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 17:00

A Dakota terá duas versões, sempre com tração 4x4 e motor a diesel Crédito: Divulgação

Vender picapes é uma das especialidades da Stellantis no mercado brasileiro. Com a Fiat, a empresa é líder com a Strada e com a Toro. Até a Jeep, conhecida pelos SUVs, tem uma representante na categoria dos utilitários com caçamba, a Gladiator. Além disso, o conglomerado automotivo controla a Ram, que tem quatro modelos no país - 1500, 2500, 3500 e Rampage - e se prepara para a estreia da Dakota.

O utilitário já está em produção na Argentina, onde divide a linha de montagem com a Fiat Titano. Inicialmente, serão lançadas duas versões: Warlock e Laramie, ambas com o mesmo conjunto motriz. Sempre com tração 4x4 e câmbio automático de oito velocidades, a nova Dakota é equipada com um motor 2.2 litros turbodiesel que rende 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque.

Um atributo interessante é que o modelo possui tração 4X4 Auto, que distribui automaticamente a força entre os dois eixos, sem a necessidade de intervenção do motorista, além dos modos 4x2 e 4x4 com reduzida, todos selecionados por meio de um comando eletrônico giratório no console central. É um sistema similar ao que a Ford oferece na Ranger V6.

SOFISTICAÇÃO E TECNOLOGIA

A Titano é um projeto oriundo de uma parceria da PSA, ainda antes da fusão com a PSA, com a chinesa Changan Kaicene F70. Na sequência, a Stellantis fez a Peugeot Landtrek e, posteriormente, o modelo da Fiat.

Depois disso tudo, a engenharia brasileira retrabalhou o veículo, mudou diversos componentes e recalibrou outros. A partir daí, Ram começou a fazer seu projeto, implementando tecnologias, como diversos equipamentos de auxílio à condução, e utilizando acabamento superior na cabine.

YARIS CROSS DECEPCIONA EM TESTE

Programado para chegar às concessionárias em fevereiro, o Yaris Cross decepcionou em uma avaliação promovida pelo Latin NCAP. O SUV da Toyota recebeu apenas duas das cinco estrelas possíveis nos testes de segurança da entidade.

Com seis airbags, o Yaris Cross alcançou 77,01% em proteção ao ocupante adulto, 69,29% de proteção ao ocupante infantil, 55,60% em proteção de pedestres e usuários vulneráveis das vias e 58,14% em assistência à segurança. O modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção a pedestres e controle de estabilidade.

"É surpreendente que, depois de ser líder na região em veículos seguros, a Toyota tenha relaxado tanto seus padrões internos e lançado no mercado modelos tão relevantes com apenas duas estrelas", criticou Alejandro Furas, Secretário Geral do Latin NCAP.

Entidade que realiza testes de segurança avaliou o novo SUV da Toyota Crédito: Divulgação

NOVIDADES NA OMODA & JAECOO

Além de anunciar a chegada de Roger Corassa, ex-Volkswagen, como novo vice-presidente executivo no país, a Omoda & Jaecoo confirmou a chegada, em 2026, de um SUV para concorrer no segmento do Honda HR-V e Hyundai Creta. A expectativa é que o Omoda 4 tenha propulsão híbrida flex 1.0 turbo.

PRODUÇÃO DE MOTOS EM ALTA

Com volume 14% maior que o contabilizado entre janeiro e novembro do ano passado, a produção de motocicletas no país deverá fechar o ano com quase 2 milhões de unidades. Os dados são da Abraciclo, entidade que reúne os fabricantes de motos e similares, que no começo do ano previa que seriam produzidas 1,85 milhão, volume inferior ao que será alcançado.