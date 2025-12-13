ALÔ ALÔ

Um pouco de Bahia: Wagner Moura vem a Salvador para festas de fim de ano

Artista baiano passará a data na capital baiana com amigos e familiares

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 08:00

Wagner Moura vem a Salvador para Natal entre amigos e familiares Crédito: Elias Dantas

Mesmo em plena maratona internacional de divulgação do filme O Agente Secreto, o ator Wagner Moura vai aproveitar alguns dias de descanso em Salvador no Natal, segundo informações exclusivas do Alô Alô Bahia. O artista passará a data na capital baiana com amigos e familiares antes de retomar, em janeiro, a agenda de compromissos pelo exterior.

Em 2025, Moura já passou pela cidade com a peça Um Julgamento, O Inimigo do Povo, e também participou do lançamento de O Agente Secreto no cinema Glauber Rocha - reforçando seus laços com a cena cultural local. Na ocasião, em entrevista ao Alô Alô Bahia, o artista destacou a importância da sua relação com o estado. “Eu faço as coisas pra galera da Bahia ver, pra minha mãe ver, pra meus amigos. A Bahia é uma coisa muito importante na minha vida. Eu sou um artista baiano, sou um artista brasileiro, mas eu sou um artista sobretudo baiano”, disse o ator.

Casamento

Alexandre Aragon e Carla Cristina Crédito: Fernando Souza

A cantora Carla Cristina e o atleta e treinador de tênis Alexandre Aragon oficializaram a união na noite desta quinta-feira (11), em cerimônia realizada na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio. Após a celebração religiosa, os convidados seguiram para a recepção no Cerimonial Conceição da Praia, a poucos metros da igreja. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando a artista se declarou para Aragon ao cantar a música 'Olha', eternizada na voz de Roberto Carlos. A canção foi escrita por Roberto em parceria com Erasmo Carlos.

Capacidade máxima

O Aeroporto Terravista, em Trancoso, informou na quarta-feira (10) que está com a capacidade esgotada para pernoites e slots no período entre 26 de dezembro e 4 de janeiro, período de maior fluxo turístico no distrito de Porto Seguro. O terminal é um dos principais pontos de chegada à região durante a alta estação, especialmente para o público que frequenta Trancoso no período de festas de fim de ano.

Cidadã Baiana

Licia Fábio Crédito: Genilson Coutinho

A promoter e empresária Licia Fábio recebeu nesta sexta-feira (12) o título de Cidadã Baiana, concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a cultura e a arte no estado. A homenagem foi proposta pela deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), em sessão especial realizada no plenário da Casa. Natural de Laranjeiras (SE), Lícia vive em Salvador desde 1969. Durante a sessão, Licia Fábio foi conduzida à bancada pelo cantor Carlinhos Brown e acompanhada por um cortejo com representantes dos Filhos de Gandhy. A homenagem contou ainda com apresentações de Márcia Short e Aloísio Menezes, que interpretaram os hinos do Dois de Julho e do Bahia.

Festa especial

O Puxadinho Restaurante reuniu amigos e clientes na noite dessa quarta-feira (10) para comemorar três anos de funcionamento na Pituba, em Salvador. Os sócios do espaço - Thiago Hanna, Gustavo Nilo, Jonathan Café, Nuno Jr. e Henrique Almeida - se uniram para celebrar a data ao som dos DJs Santz e Mel Angelim, que fazem parte da programação semanal do Puxadinho com sets que transitam por house, boogie e brasilidades. Recentemente eleito “Melhor Lugar para um Date” no Prêmio Melhores da Gastronomia 2025, o espaço reforça sua posição como ponto de encontro da vida noturna da cidade.

Passagem por Salvador

Adriana e Fernando Bezerra Coelho estiveram neste fim de semana em Salvador para participar do casamento de Felipe Coelho, filho de Itana e Caio Coelho. Felipe casou com Verônica Almeida, nesta sexta-feira, no Trapiche Barnabé. No dia anterior, receberam familiares para jantar no Chez Bernard.

Destaque da semana

Vik Muniz Crédito: Frankie Aldunio

A maior exposição já realizada com trabalhos de Vik Muniz chegou a Salvador. A mostra “A Olho Nu” teve abertura para convidados na sexta‑feira (12) no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia) e abre para o público neste sábado (13), reunindo obras de diferentes fases da carreira do artista em uma seleção com mais de 180 peças. A exposição, realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), segue em cartaz até 29 de março de 2026, com entrada gratuita. Vik Muniz recebeu o Alô Alô Bahia com exclusividade durante visita à Feira de São Joaquim, local que frequenta desde sua primeira passagem por Salvador há 25 anos e onde mantém uma galeria há três anos. “Em 1999, eu fiz uma residência em Salvador. Eu me lembrei do Brasil que eu gostava. Encontrei aqui esse Brasil que as pessoas não compram cultura, não consomem cultura, elas são. É um dos meus lugares favoritos no mundo”, declarou o artista.

Juíza da Festa

Isabela Suarez Crédito: Elias Dantas