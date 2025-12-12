Acesse sua conta
Viagem de última hora: quais os destinos mais baratos para sair de Salvador em dezembro?

Levantamento inclui ida e volta

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:38

férias
Imagens Ilustrativas Crédito: Reprodução | Freepik

Quem decidiu viajar em cima da hora não precisa abandonar os planos por causa dos preços de fim de ano. O KAYAK, principal buscador de viagens do mundo, analisou milhares de buscas recentes e revelou as rotas aéreas mais econômicas para dezembro, partindo de doze aeroportos do Nordeste - incluindo Salvador, Recife, Fortaleza, Maceió e João Pessoa.

Os dados, reunidos em uma nova landing page criada pelo buscador, mostram que ainda é possível garantir uma escapada no mês mais concorrido do turismo sem estourar o orçamento.

Saiba melhor momento para tirar férias

As rotas mais baratas saindo de Salvador em dezembro de 2025 (ida e volta, classe econômica) são: 

Aracaju (SE) – R$ 490

Recife (PE) – R$ 693

Vitória (ES) – R$ 992

Os dados são baseados em buscas realizadas no KAYAK.com.br nos últimos 90 dias, considerando viagens no mês seguinte à coleta (feita sempre no dia 20). Os preços refletem a média dos menores valores de passagens de ida e volta em classe econômica. Buscas feitas com menos de 10 dias antes da partida não entram no levantamento. Valores podem variar conforme disponibilidade e atualizações do mercado.

Férias

