Viagem de última hora: quais os destinos mais baratos para sair de Salvador em dezembro?

Levantamento inclui ida e volta

Esther Morais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:38

Imagens Ilustrativas Crédito: Reprodução | Freepik

Quem decidiu viajar em cima da hora não precisa abandonar os planos por causa dos preços de fim de ano. O KAYAK, principal buscador de viagens do mundo, analisou milhares de buscas recentes e revelou as rotas aéreas mais econômicas para dezembro, partindo de doze aeroportos do Nordeste - incluindo Salvador, Recife, Fortaleza, Maceió e João Pessoa.

Os dados, reunidos em uma nova landing page criada pelo buscador, mostram que ainda é possível garantir uma escapada no mês mais concorrido do turismo sem estourar o orçamento.

As rotas mais baratas saindo de Salvador em dezembro de 2025 (ida e volta, classe econômica) são:

Aracaju (SE) – R$ 490

Recife (PE) – R$ 693

Vitória (ES) – R$ 992