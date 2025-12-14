INGRATIDÃO?

MC Biel revela mágoa com IZA, ex-backing vocal de sua banda: ‘Bateu as asas e nunca me estendeu a mão’

Funkeiro disse que desde que conheceu a cantora tinha certeza que ela era uma grande artista

Felipe Sena

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 15:37

MC Biel revelou 'ingratidão' de IZA Crédito: Reprodução | Instagram

MC Biel, de 29 anos, revelou mágoa que tem em relação à cantora IZA, após terem feito diversos trabalhos juntos. O funkeiro falou sobre o assunto em entrevista no “Sabadou com Virginia”, do SBT, que foi ao ar neste sábado (13).

“Eu fiz um dump esses dias, e eu vou falar o que tá na minha cabeça, o que tá fresco, eu vi a relação que o Frank [que esteve no programa] tem com a Simone e Simaria, e assim, foi uma pessoa que trabalhou comigo, levei para vários programas, Globo, a gente fez trabalhos expressivos”, iniciou o desabafo.

MC Biel 1 de 6

Biel explicou que iria realizar um show em que a cantora Ludmilla faria o refrão, mas não pode participar por questão de agenda, e na época, um dos produtores que trabalhava com ele, Bernardo Fonseca teve a ideia de trazer uma pessoa para preencher o espaço e fazer o backing vocal.