O traficante refugiado no Rio, a Corte e a ‘Juíza Cinquentinha’ e a polícia monitorada

Bruno Wendel

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 05:00

No reduto do Terceiro Comando Puro (TCP), em Cabo Frio, a polícia carioca prendeu um dos integrantes do Bonde do Maluco (BDM), apontado nas investigações como um dos traficantes de prestígio dentro da organização baiana. Trata-se de Gênesis Moabe da Glória, localizado no último dia 1º, na Rua Apolo 9.

Com mandados de prisão em aberto por organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, Gênesis estava sob a proteção de traficantes cariocas, graças à aliança entre o BDM e o TCP contra a expansão do Comando Vermelho (CV) na Bahia.

A proteção era garantida por Laio da Silva Paulo, líder do TCP em Cabo Frio, que tem a foto estampada no Disque Denúncia do estado. A região é disputada também pelo CV e por milicianos.

‘Juíza Cinquentinha’

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) se pronunciou, pela primeira vez, sobre o afastamento da juíza Marlise Freire de Alvarenga, conhecida como “Juíza Cinquentinha”, acusada de cobrar valores em troca de decisões judiciais. Em nota oficial, o TJBA informou que o afastamento da magistrada decorre de apuração conduzida pelos órgãos competentes e que a Corregedoria-Geral da Justiça é responsável pelas investigações, bem como pela avaliação de eventuais providências administrativas.

“O Tribunal reafirma que o afastamento possui natureza preventiva e não implica antecipação de julgamento, sendo plenamente assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”, destacou o órgão. Marlise Freire de Alvarenga foi afastada do cargo no dia 18 deste mês. A Coluna teve acesso à decisão assinada pelo corregedor-geral de Justiça, desembargador Roberto Maynard Frank.

Lotada na comarca de Barreiras, no oeste da Bahia, a juíza é investigada por supostamente bloquear grandes quantias de dinheiro em processos que tramitavam fora de sua área de atuação, além de suspeitas de tráfico de influência, prática de agiotagem e favorecimento de seu filho — advogado — em uma operação imobiliária com indícios de lavagem de dinheiro.

Polícia monitorada

Integrantes do Bonde do Maluco (BDM) estão obrigando técnicos de empresas de internet a instalar câmeras de segurança para monitorar a chegada da polícia no bairro de Saramandaia, em Salvador. A facção é apontada também como autoras das mortes de três funcionários de provedor em Alto do Cabrito.

De acordo com os moradores, os trabalhadores são sequestrados em outros bairros e levados para a localidade, onde são coagidos a realizar as instalações. Além das câmeras, a facção também estaria forçando outros profissionais a instalar quebra-molas irregulares, com o objetivo de dificultar a circulação de viaturas policiais na região.

Na quinta-feira (18), equipes da Polícia Militar removeram parte dos redutores de velocidade, durante uma ação de patrulhamento na área.

