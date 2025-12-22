Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O traficante refugiado no Rio, a Corte e a ‘Juíza Cinquentinha’ e a polícia monitorada

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 05:00

No reduto do Terceiro Comando Puro (TCP), em Cabo Frio, a polícia carioca prendeu um dos integrantes do Bonde do Maluco (BDM), apontado nas investigações como um dos traficantes de prestígio dentro da organização baiana. Trata-se de Gênesis Moabe da Glória, localizado no último dia 1º, na Rua Apolo 9.

Com mandados de prisão em aberto por organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, Gênesis estava sob a proteção de traficantes cariocas, graças à aliança entre o BDM e o TCP contra a expansão do Comando Vermelho (CV) na Bahia.

A proteção era garantida por Laio da Silva Paulo, líder do TCP em Cabo Frio, que tem a foto estampada no Disque Denúncia do estado. A região é disputada também pelo CV e por milicianos.

Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio Crédito: Reprodução

Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio

Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro por Reprodução
Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro por Reprodução
Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro por Reprodução
Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro por Reprodução
Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro por Reprodução
Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro por Reprodução
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
Comunicado diz que BDM agora é TCP por Reprodução
Fusão entre o TCP e o BDM deve agravar a segurança pública na Bahia por Reprodução
Aliança TCP/BDM chega a Salvador para contraatacar o CV por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução / Marina Silva
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução
BDM: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
BDM: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
Estatuto do BDM impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
A 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira do BDM por Reprodução
Kátia (D) e Keila (E) têm posição de destaque dentro do BDM por Reprodução
Kátia é líder do BDM em Crus das Almas por Reprodução
'A Coroa' (D) e 'Raposa' (E) são lideranças do BDM por Reprodução
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
'Raposa do BDM': Keila comandava os 'bondes' contra o CV por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Operação no Rio de Janeiro realizada na semana passada por xxx
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
1 de 93
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução

‘Juíza Cinquentinha’

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) se pronunciou, pela primeira vez, sobre o afastamento da juíza Marlise Freire de Alvarenga, conhecida como “Juíza Cinquentinha”, acusada de cobrar valores em troca de decisões judiciais. Em nota oficial, o TJBA informou que o afastamento da magistrada decorre de apuração conduzida pelos órgãos competentes e que a Corregedoria-Geral da Justiça é responsável pelas investigações, bem como pela avaliação de eventuais providências administrativas.

“O Tribunal reafirma que o afastamento possui natureza preventiva e não implica antecipação de julgamento, sendo plenamente assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”, destacou o órgão. Marlise Freire de Alvarenga foi afastada do cargo no dia 18 deste mês. A Coluna teve acesso à decisão assinada pelo corregedor-geral de Justiça, desembargador Roberto Maynard Frank.

Lotada na comarca de Barreiras, no oeste da Bahia, a juíza é investigada por supostamente bloquear grandes quantias de dinheiro em processos que tramitavam fora de sua área de atuação, além de suspeitas de tráfico de influência, prática de agiotagem e favorecimento de seu filho — advogado — em uma operação imobiliária com indícios de lavagem de dinheiro.

Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA Crédito: Reprodução

Magistrados que foram ou estão afastados pelos tribunais por condutas investigadas pelos colegiados

Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA por Reprodução
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA por Reprodução
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA por Reprodução
Tribunal de Justiça da Bahia por GIL FERREIRA / CNJ
Desembargadora Maria do Socorro e juíza Marivalda por Reprodução
Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima foi aposentada compulsoriamente durante a investigação por Reprodução
Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago é acusada de corrupção e vagaem de dinheiro por Reprodução
Desembargadora Sandra Inês Rusciolelli Azevedo é ré no esquema de venda de sentenças por Reprodução
A juíza Marivalda Almeida Moutinho foi denunciada na Operação Faroeste por Reprodução
Desembargador Gesivaldo Britto foi presidente do Tribunal de Justiça da Bahia por Divulgação
Desembargador por Divulgação
Quando juiz, desembargador soltou rivais de Ravengar por Divulgação
MPBA recorre da decisão que soltou seis traficantes por Almiro Lopes/Arquivo
Desembargador liberou concorrete de por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Delegacia de Barreiras, no oeste da Bahia por Lo-Hanna Nunes/TV Oeste
Tribunal de Justiça da Bahia por Divulgação
Aeroporto Dom Ricardo Weberberger, em Barreiras por Divulgação
Tribunal de Justiça por Reprodução
DElegacia de Barreiras por Sigi VIlares
Barreiras não registra chuva há mais de 100 dias por Leitor CORREIO
Operação Aletheia na 11a COORPIM, em Barreiras por Ascom/PCBA- Marcela Correia
Conjunto Penal de Barreiras por Secom
Juíza Gabriela Hardt por CNJ
Juíza foi demitida após usar mesmo modelo de sentença em 2 mil processos por Reprodução/Redes sociais/LinkedIn
Juíza Angélica Chamon Layoun por Reprodução/Redes sociais
Juíza Maria Socorro de Sousa Afonso da Silva por Reprodução/O Popular-Reprodução/Mídias Sociais
Juiz Rudson Marcos por Reprodução
Juiz Eduardo Appio por Reprodução
Desembargadora Maria do Socorro e juíza Marivalda por Reprodução
Município de Barreiras por Reprodução
Desembargador Jorge Luiz de Borba é investigado pelo MPF por Divulgação/TJSC
Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
Maurício Teles Barbosa, ex-secretário de Segurança Pública da Bahia, foi afastado por suspeita de envolvimento por Alberto Maraux/SSP
1 de 33
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA por Reprodução

Polícia monitorada 

Integrantes do Bonde do Maluco (BDM) estão obrigando técnicos de empresas de internet a instalar câmeras de segurança para monitorar a chegada da polícia no bairro de Saramandaia, em Salvador. A facção é apontada também como autoras das mortes de três funcionários de provedor em Alto do Cabrito.  

De acordo com os moradores, os trabalhadores são sequestrados em outros bairros e levados para a localidade, onde são coagidos a realizar as instalações. Além das câmeras, a facção também estaria forçando outros profissionais a instalar quebra-molas irregulares, com o objetivo de dificultar a circulação de viaturas policiais na região.

Na quinta-feira (18), equipes da Polícia Militar removeram parte dos redutores de velocidade, durante uma ação de patrulhamento na área.

Técnicos de internet executados pelo Comando Vermelho (CV)
Técnicos de internet executados pelo Comando Vermelho (CV) Crédito: Reprodução

BDM sequestra e obriga trabalhadores a instalar câmeras

Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução
Técnicos de internet executados pelo Comando Vermelho (CV) por Reprodução
Jeferson 'Badalo' foi morto e Jônatas foi preso por Reprodução
Jeferson 'Badalo' foi morto e Jônatas foi preso por Reprodução
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Rogério Santana/Divulgação
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Rogério Santana/Divulgação
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
João Vitor Reis, traficante do Comando Vermelho (CV), foi preso em São Paulo por Reprodução
João Vitor Reis, traficante do Comando Vermelho (CV), foi preso em São Paulo por Reprodução
João Vitor Reis, traficante do Comando Vermelho (CV), foi preso em São Paulo por Reprodução
João Vitor Reis, traficante do Comando Vermelho (CV), foi preso em São Paulo por Reprodução
A 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira do BDM por Reprodução
Foragido, líder do CV compra joia para mulher em shopping por Reprodução
'MT' é o segundo nome da 'Tropa da Juba', facção filiada ao CV por Redes sociais
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprosução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana ao lado de 'Mil Grau' líder do CV em Feira de Santana em sua festa de aniversário por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
‘Chefão do CV’ que mandou matar assassinos de médico baiano por Redes sociais
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Redes sociais
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Redes sociais
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Reprodução
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Redes sociais
'Dona Maria' e Andressa são lideranças do PCC e CV, respon por Reprodução
'Dona Maria' (D) e Andressa (E) são ligadas ao PCC e CV, respectivamente por Reprodução
'Raposa do BDM': Keila comandava os 'bondes' contra o CV por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes socais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
'Diaba Loira' é morta após confronto entre o TCP e CV por Redes sociais
'Diaba Loira' é morta após tiroteio entre TCP e CV por Redes sociais
'Diaba Loira' manda PM ir pra cima do CV por redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
Aldeia Hippie vira refúgio do CV e polícia faz operação contra o tráfico por Ascom PC
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Diaba Loira do CV por Reprodução
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro por Reprodução
Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro por Reprodução
Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro por Reprodução
Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro por Reprodução
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
PM diz nao permitirá TCP em Santo Amaro por Marina Silva / CORREIO
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução / Marina Silva
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
1 de 126
Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução

A SEMANA

Wi-Fi do tráfico: internet rende mais que drogas para organizações criminosas

R$ 500 por mês: extorsões do CV chegam ao Conjunto Habitacional Arvoredo

Dois anos de mistério: MP ordena reconstituição do assassinato de ‘DG Rifas’ e ‘Naroka’

Caso Geovane: TJBA define data de júri popular dos sete PMs acusados de esquartejar o jovem

Caso Geovane: 'Será muito difícil', diz Jurandy sobre ficar de frente com PMs que mataram o filho

Mais recentes

Imagem - Tilápia brasileira em 2025: impacto das tarifas dos EUA, preços e desafios da piscicultura

Tilápia brasileira em 2025: impacto das tarifas dos EUA, preços e desafios da piscicultura
Imagem - Com mercado em alta, nova marca de motos chega a Salvador

Com mercado em alta, nova marca de motos chega a Salvador
Imagem - Carlos Libório e os amigos que não se polarizam

Carlos Libório e os amigos que não se polarizam

MAIS LIDAS

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
01

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
02

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - Vítima de feminicídio pediu em áudios que ex a deixasse em paz: 'Você me dá crise de ansiedade. Não quero te ver'
03

Vítima de feminicídio pediu em áudios que ex a deixasse em paz: 'Você me dá crise de ansiedade. Não quero te ver'

Imagem - Corpo de pesquisadora de 21 anos que caiu em rio enquanto coletava amostra de água é encontrado
04

Corpo de pesquisadora de 21 anos que caiu em rio enquanto coletava amostra de água é encontrado