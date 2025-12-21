AUTOS

Com mercado em alta, nova marca de motos chega a Salvador

Locadoras também vivem bons momentos e empresa baiana LocarX expande operação

Antônio Meira Jr.

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 17:00

Fundada há 88 anos, a Moto Morini inaugurou, em Salvador, sua primeira loja no Nordeste Crédito: Divulgação

Fundada em Bolonha, Itália, em 1937, a Moto Morini já foi gerida por marcas conterrâneas como Cagiva e Ducati até ser adquirida pelo grupo Zhongneng em 2018. Com a injeção do capital chinês, a empresa se reergueu sem perder a essência italiana e está em expansão internacional, já presente em 57 países.

No Brasil, sua operação começou neste semestre com a produção no Polo Industrial de Manaus e abertura de concessionárias - a de Salvador sendo a primeira do Nordeste.

Na Bahia, o representante da companhia é o Grupo MotoSol, liderado por Carmel Coelho, que comanda outras marcas do segmento na capital e em Feira de Santana. A loja, que já está comercializando três modelos, fica localizada na Avenida Mário Leal Ferreira, 637, Bonocô.

Além de Salvador, a Moto Morini conta com operações em Santo André (SP), Curitiba, Vitória e Brasília. Nos próximos meses, a empresa seguirá acelerando seu plano de expansão, com novas unidades previstas em cidades estratégicas. A expectativa é abrir mais onze concessionárias até o final de 2026.

O crescimento superior a 16% tem atraído novas marcas de moto para a Bahia Crédito: Divulgação

MERCADO EM EXPANSÃO

Entre janeiro e novembro, o mercado de motocicletas no Brasil chegou a 2,04 milhões de unidades emplacadas. O crescimento foi de 16,25%. Como comparação, a categoria de automóveis e comerciais leves cresceu apenas 1,82% no mesmo período.

Na Bahia, o crescimento foi superior à média nacional e chegou a 25,44%. Dessa forma, foram emplacadas 139.729 motos no estado no acumulado do ano.

O PODER DAS LOCADORAS

As locadoras de veículos são vitais para a economia, compram boa parte da produção de carros e ainda geram milhares de empregos. O faturamento bruto do setor deve superar pela primeira vez, neste ano, os R$ 60 bilhões.

Essa é a avaliação da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) dos números preliminares referentes à atividade em 2025. De acordo com as projeções da entidade, o crescimento do faturamento do setor alcançará em torno de 12%.

EM DESTAQUE NA BAHIA

No estado, a LocarX é uma das locadoras em ascensão. Liderada por Lívia Villar, a empresa vai fechar o ano com 75 unidades, consolidando sua posição como uma das redes de locadoras de automóveis que mais cresce no Brasil. Fundada em 2009, a empresa baiana já tem atuação nacional graças à implantação de franquias.

A expansão começou há quatro anos, quando foi firmada uma parceria com a 300 Franchising, aceleradora de franquias. Outra aposta da LocarX é em parcerias, como a que fechou recentemente com a Flexways, rede global de afiliação de aluguel de veículos, que concentra reservas de usuários do serviço em mais de 50 países.

Além do comando da Locarx, Villar também atua como vice-presidente da Federação Nacional das Empresas Locadoras de Veículos Automotores, presidente do Sindloc-BA e conselheira da ABLA.

PARCERIA RENAULT GEELY

Os próximos meses serão agitados para a Renault e para a Geely, empresas que se tornaram sócias na operação Brasil. Na parte chinesa, a grande novidade é o EX5 híbrido plug-in, modelo apresentado no Salão do Automóvel 2025, que aconteceu em novembro.

O primeiro veículo Geely nacional deve sair da linha de montagem da fábrica de São José dos Pinhais (PR) no segundo semestre de 2026.

Na Renault, é esperada a atualização do Kwid, seguindo as linhas adotadas na configuração elétrica, e a apresentação da versão de produção da picape Niagara, que seria feita na Argentina.

O visual do Kwid E-Tech deve direcionar a atualização do modelo a combustão Crédito: Rodolfo Buhrer/ Divulgação

