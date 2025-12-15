Acesse sua conta
R$ 500 por mês: extorsões do CV chegam ao Conjunto Habitacional Arvoredo

Outras regiões já sofrem com os 'pedágios'

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:00

Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho Crédito: Reprodução/O Globo

A prática de extorsão do Comando Vermelho (CV), comum no Complexo do Nordeste, Cosme de Farias, Uruguai, Engomadeira e na Avenida Vasco da Gama, chegou ao Conjunto Habitacional Arvoredo, região vizinha ao bairro de Tancredo Neves, que também sofre com o “pedágio”.

'MT' é o segundo nome da 'Tropa da Juba', facção filiada ao CV
'MT' é o segundo nome da 'Tropa da Juba', facção filiada ao CV
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana
'Juba' ao lado de 'Mil Grau', líder do CV em Feira de Santana, no aniversário dela
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV
Polícia Civil apreende 14 máquinas caça-níqueis em operação em Feira de Santana
Suspeito de fornecer armas para grupo criminoso é preso com pistola e mais de mil munições em Feira de Santana
Suspeito de fornecer armas para grupo criminoso é preso com pistola e mais de mil munições em Feira de Santana por Divulgação Ascom PCBA
Suspeito de fornecer armas para grupo criminoso é preso com pistola e mais de mil munições em Feira de Santana por Divulgação Ascom PCBA
Suspeito de fornecer armas para grupo criminoso é preso com pistola e mais de mil munições em Feira de Santana por Divulgação Ascom PCBA
Líder do Comando vermelho tem cabeça esfacelada por rivais
Comando Vermelho: facção demarcou território na preferiria de Eunápolis
Comando Vermelho é responsável pelo atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho
Suposto comunicado do Comando Vermelhor causa terror em bairros de Eunápolis
Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo
Conjunto Mangabeira é também controlado pelo Comando Vermelho
Praça Kalilândia agora é território do Comando Vermelho
Comando Vermelho chega ao Centro da maior cidade do interior baiano
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato
Operação da polícia ocupa a Gamboa
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Romildo Ramos de Moraes, conhecido como 'RD' é investigado como executor do CV
'Chefão do CV' que mandou matar assassinos de médico baiano
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Redes sociais
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Reprodução
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Redes sociais
Traficantes do CV exibiram armas e pichações
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
BDM usa até granada conta o CV em Vila Verde
CV caça rivais e quase mata inocentes em Dias d'Ávila
Athus foi morto por traficantes do CV
Athus foi morto por traficantes do CV por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
Edson, o Gana, líder do CV em Arembepe
Traficante Gana, líder do CV em Arembepe
Aldeia Hippie vira refúgio do CV e polícia faz operação contra o tráfico
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
1 de 80
'MT' é o segundo nome da hierarquia da Tropa da Juba'

Segundo moradores, comerciantes pagavam até R$ 500 por mês para continuar trabalhando.

Um deles chegou a ser sequestrado recentemente e só foi liberado após a família entregar o dinheiro.

