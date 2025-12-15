R$ 500 por mês: extorsões do CV chegam ao Conjunto Habitacional Arvoredo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:00
A prática de extorsão do Comando Vermelho (CV), comum no Complexo do Nordeste, Cosme de Farias, Uruguai, Engomadeira e na Avenida Vasco da Gama, chegou ao Conjunto Habitacional Arvoredo, região vizinha ao bairro de Tancredo Neves, que também sofre com o “pedágio”.
Segundo moradores, comerciantes pagavam até R$ 500 por mês para continuar trabalhando.
Um deles chegou a ser sequestrado recentemente e só foi liberado após a família entregar o dinheiro.