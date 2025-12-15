COLUNA BRUNO WENDEL

R$ 500 por mês: extorsões do CV chegam ao Conjunto Habitacional Arvoredo

Outras regiões já sofrem com os 'pedágios'

Bruno Wendel

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:00

Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho Crédito: Reprodução/O Globo

A prática de extorsão do Comando Vermelho (CV), comum no Complexo do Nordeste, Cosme de Farias, Uruguai, Engomadeira e na Avenida Vasco da Gama, chegou ao Conjunto Habitacional Arvoredo, região vizinha ao bairro de Tancredo Neves, que também sofre com o “pedágio”.

Segundo moradores, comerciantes pagavam até R$ 500 por mês para continuar trabalhando.