Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois anos de mistério: MP ordena reconstituição do assassinato de ‘DG Rifas’ e ‘Naroka’

Casal de rifeiros foi baleado em Barra do Jacuípe

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:00

O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe Crédito: Acervo Pessoal

O Ministério Público da Bahia (MPBA) determinou a reconstituição do assassinato dos rifeiros Rodrigo da Silva Santos, 33 anos, o ‘DG Rifas’, e da esposa dele, Hynara Santa Rosa da Silva, 39, a ‘Naroka’, baleados em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A decisão foi encaminhada à Polícia Civil no dia 11 deste mês, quando o crime completou dois anos.

MP pede reconstituição da morte de casal de rifeiros

Casal de rifeiros é executado em Barra do Jacuípe por Reprodução
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
Casal de rifeiros é executado em Barra do Jacuípe por Reprodução
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
Casal de rifeiros é executado em Barra do Jacuípe por Reprodução
Casal de rifeiros é executado em Barra do Jacuípe por Reprodução
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe por Acervo Pessoal
1 de 91
Casal de rifeiros é executado em Barra do Jacuípe por Reprodução

O MPBA informou à Coluna que “recebeu o inquérito policial e, após avaliação, o devolveu à Polícia Civil para cumprimento de novas diligências, inclusive a reprodução simulada dos fatos”. As novas buscas por provas, depoimentos e intimações solicitadas pelo órgão ocorrem porque a investigação ainda não identificou os autores do duplo homicídio.

Jogos ilegais: rifeiros e influenciadores presos ou mortos

Rifeiro Alan Santos de Oliveira, morto no Caminho das Árvores, no dia 01 de junho de 2023 por Reprodução
Rifeiro Alan Santos de Oliveira, morto no Caminho das Árvores, no dia 01 de junho de 2023 por Reprodução
Rifeira Jaiane Costa dos Santos, de 22 anos, morta em Águas Claras, em junho de 2022 por Reprodução
Corpo do rifeiro Willy Cleiton Silva Lopes é encontrado em julho de 2023 em Simões Filho por Reprodução
Ramhon Dias foi baleado na Estrada da Muriçoca por Reprodução/Redes sociais
Ramhon Dias por Redes sociais
Instagam de Ramhon Dias por Instagram
Storie Ramhon Dias por Redes sociais
Franklin Reis, amigo de Ramhon por redes sociais
Ramhon Dias e Nanan Produções por Redes sociais
Ramhon foi beleado logo após sair do barbeiro no Vale dos Lagos por Reprodução
Ramhon Dias foi baleado na Estrada da Muriçoca por Reprodução/Redes sociais
Ramhon Dias por Reprodução
Baiano Ramhon Dias de Jesus Vaz, de 32 anos, tem mais de 450 mil numa rede social por Reprodução/Redes sociais
Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes por Reprodução
Bens foram apreendidos na casa dos rifeiros por Divulgação/PC
Rifeiros são novamente al por Ascom/PC
Investigação da movimentação de R$ 500 milhões alcança 21 pessoas durante a Operação Falsas Promessas por Divulgação / Ascom PC
Tchaca por Reprodução
Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, o Tchaca por Reprodução
Influenciador conhecido como Nanan Produções é apontado como um dos líderes do esquema por Reprodução/Redes sociais
Reprodução/Redes sociais por Reprodução/Redes sociais
Nanan e Gabriela foram presos em um condomínio de luxo por Reprodução
Gabriela Silva e Nanan por Reprodução
Franklin Reis é conhecido pelo personagem de humor por Reprodução
Franklin Reis, amigo de Ramhon por redes sociais
O influenciador e humorista Franklin Reis por Reprodução/ Redes Sociais
Josemário Lins foi preso em Juazeiro por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil da Bahia por PCBA/Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil por Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
1 de 43
Rifeiro Alan Santos de Oliveira, morto no Caminho das Árvores, no dia 01 de junho de 2023 por Reprodução

Segundo a Polícia Civil, “o inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário pela 33ª Delegacia Territorial (DT/Monte Gordo), sem autoria definida, no dia 15 de maio deste ano”. ‘DG Rifas’ e ‘Naroka’ foram baleados dentro de um condomínio em Barra do Jacuípe. Na época, o casal era dono de uma empresa de rifas — eles também eram influenciadores digitais — e juntos somavam mais de 190 mil seguidores.

Leia mais

Imagem - ‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais

‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais

Imagem - TJBA mantém indenização a jovem deixada tetraplégica após ser jogada de carro por empresário; saiba o valor

TJBA mantém indenização a jovem deixada tetraplégica após ser jogada de carro por empresário; saiba o valor

Imagem - Regras do crime: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai; saiba mais

Regras do crime: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai; saiba mais

Mais recentes

Imagem - Caso Geovane: 'Será muito difícil', diz Jurandy sobre ficar de frente com PMs que mataram o filho

Caso Geovane: 'Será muito difícil', diz Jurandy sobre ficar de frente com PMs que mataram o filho
Imagem - A reconstituição após dois anos, o avanço do CV e a primeira vez de cara com os réus

A reconstituição após dois anos, o avanço do CV e a primeira vez de cara com os réus
Imagem - Nova Ram Dakota tem base chinesa e aposta no luxo para brigar com Hilux e Ranger

Nova Ram Dakota tem base chinesa e aposta no luxo para brigar com Hilux e Ranger

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona
01

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Imagem - Tainá Reis deixa a Record Bahia após quase cinco anos na emissora
02

Tainá Reis deixa a Record Bahia após quase cinco anos na emissora

Imagem - Vai ficar mais difícil se aposentar a partir de 2026; veja o que muda
03

Vai ficar mais difícil se aposentar a partir de 2026; veja o que muda

Imagem - Mais de 70 cidades baianas estão sob alerta de tempestade com granizo; veja lista
04

Mais de 70 cidades baianas estão sob alerta de tempestade com granizo; veja lista