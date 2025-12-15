COLUNA BRUNO WENDEL

Dois anos de mistério: MP ordena reconstituição do assassinato de ‘DG Rifas’ e ‘Naroka’

Casal de rifeiros foi baleado em Barra do Jacuípe

Bruno Wendel

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:00

O casal 'DG Rifas' e 'Naroka' é assassinado a tiros num condomínio em Barra de Jacuípe Crédito: Acervo Pessoal

O Ministério Público da Bahia (MPBA) determinou a reconstituição do assassinato dos rifeiros Rodrigo da Silva Santos, 33 anos, o ‘DG Rifas’, e da esposa dele, Hynara Santa Rosa da Silva, 39, a ‘Naroka’, baleados em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A decisão foi encaminhada à Polícia Civil no dia 11 deste mês, quando o crime completou dois anos.

MP pede reconstituição da morte de casal de rifeiros 1 de 91

O MPBA informou à Coluna que “recebeu o inquérito policial e, após avaliação, o devolveu à Polícia Civil para cumprimento de novas diligências, inclusive a reprodução simulada dos fatos”. As novas buscas por provas, depoimentos e intimações solicitadas pelo órgão ocorrem porque a investigação ainda não identificou os autores do duplo homicídio.

Jogos ilegais: rifeiros e influenciadores presos ou mortos 1 de 43