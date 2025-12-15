Dois anos de mistério: MP ordena reconstituição do assassinato de ‘DG Rifas’ e ‘Naroka’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:00
O Ministério Público da Bahia (MPBA) determinou a reconstituição do assassinato dos rifeiros Rodrigo da Silva Santos, 33 anos, o ‘DG Rifas’, e da esposa dele, Hynara Santa Rosa da Silva, 39, a ‘Naroka’, baleados em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A decisão foi encaminhada à Polícia Civil no dia 11 deste mês, quando o crime completou dois anos.
MP pede reconstituição da morte de casal de rifeiros
O MPBA informou à Coluna que “recebeu o inquérito policial e, após avaliação, o devolveu à Polícia Civil para cumprimento de novas diligências, inclusive a reprodução simulada dos fatos”. As novas buscas por provas, depoimentos e intimações solicitadas pelo órgão ocorrem porque a investigação ainda não identificou os autores do duplo homicídio.
Jogos ilegais: rifeiros e influenciadores presos ou mortos
Segundo a Polícia Civil, “o inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário pela 33ª Delegacia Territorial (DT/Monte Gordo), sem autoria definida, no dia 15 de maio deste ano”. ‘DG Rifas’ e ‘Naroka’ foram baleados dentro de um condomínio em Barra do Jacuípe. Na época, o casal era dono de uma empresa de rifas — eles também eram influenciadores digitais — e juntos somavam mais de 190 mil seguidores.