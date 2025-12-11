Acesse sua conta
TJBA mantém indenização a jovem deixada tetraplégica após ser jogada de carro por empresário; saiba o valor

Cícero Leandro Silva Barreto ainda vai à júri popular

  Bruno Wendel

  Bruno Wendel

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:00

empresário Cícero Leandro Silva Barreto amarga mais uma derrota no processo por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, Paloma de Souza Ventura. Após levar o caso ao júri popular, o Tribunal de Justiça da Bahia manteve a condenação de indenização à vítima, que ficou tetraplégica após ter sido jogada por ele de um carro em movimento na cidade de Amargosa, em 2014. A Justiça baiana fixou a reparação em R$ 300 mil.

“O Tribunal da Bahia está preparado para demonstrar que a violência contra as mulheres não fica impune e que todo agressor deve ser punido nos rigores da lei, seja na esfera cível, seja na esfera criminal”, declarou o criminalista Alonso Guimarães, advogado da família de Paloma.

O recurso de Cícero foi julgado nesta quarta-feira (10), em Salvador, pela 4ª Câmara Cível do TJBA, no Centro Administrativo da Bahia. O júri popular ainda não tem data marcada, e Cícero responde em liberdade. Segundo a defesa de Paloma, o acusado é influente em Amargosa e, para preservar a integridade do conselho de sentença, será solicitado que o julgamento seja realizado em Salvador.

