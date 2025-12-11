COLUNA FAROL ECONÔMICO

Salvador se consolida como segundo porto para escoamento de algodão no Brasil

Avanço do Tecon é visto com bons olhos por produtores, que buscam alternativas ao Porto de Santos

Donaldson Gomes

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:00

Bahia é um dos principais produtores de algodão do país Crédito: Divulgação

Avanço consistente

O Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador) está se consolidando como a segunda principal porta de saída para o algodão brasileiro. Em novembro, saíram pela capital baiana 24,5 mil toneladas do produto, com 6% do total. No acumulado do ano comercial, entre agosto e novembro, o terminal movimentou quase 55 mil toneladas, de acordo com dados da da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados pela Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea). No mesmo período, Santos, que segue como principal porta de saída, movimentou 856 mil toneladas. Também aparecem no ranking São Francisco do Sul (30.459 t), Itajaí (2.595 t) e Paranaguá (2.113 t). Dawid Wajs, presidente da Anea, destaca o incremento em Salvador como uma notícia importante para a atividade, por desafogar Santos.

Destinos

Em novembro, a China foi o principal destino da fibra, com 105.557 toneladas, seguida por Índia (82.463 t), Bangladesh (56.454 t), Paquistão (41.496 t), Turquia (37.377 t) e Vietnã (35.013 t), confirmando a força da demanda asiática no fechamento do mês. Para a Anea, o ritmo de novembro, um dos mais fortes do ano, confirma a capacidade brasileira de embarque. No acumulado do ano comercial 25/26, de agosto a novembro, o desempenho segue consistente, com destaque para a Índia (169.932 t), China (153.624 t), Bangladesh (138.644 t), Vietnã (122.404 t), Paquistão (110.481 t) e Turquia (110.325 t). “O resultado confirma a forte presença do algodão brasileiro no mercado internacional em 2025, e a manutenção do status de maior exportador global da commodity”, afirma o presidente da Anea, Dawid Wajs. Segundo ele, o ponto de atenção é que o crescimento dos embarques para a Índia foi fruto de uma isenção tarifária que acaba agora no final de dezembro, até agora sem previsão de prorrogação.

Olho nas baterias

Após lançar a pedra fundamental para um investimento de R$ 3,2 bilhões em mais de 1 mil quilômetros em linhas de transmissão que vão cortar a Bahia no sentido Norte Sul, a Isa Energia Brasil estuda novos projetos no estados. A empresa pretende olhar com bastante atenção para o leilão para a aquisição de baterias, que o governo pretende lançar no próximo ano. Segundo Rui Chammas, presidente da Isa, a Bahia será olhada com muito carinho quando o leilão for realizado, provavelmente em abril. "Estamos esperando o edital, mas acreditamos na Bahia como uma boa alternativa locacional", diz. É bom lembrar que o estado hoje produz 30% da energia renovável do país, faz todo sentido que seja destaque no leilão de armazenamento.

