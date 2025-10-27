Acesse sua conta
20 dias de mistério: BDM entra na mira da polícia por sequestro de mineiro

Comando Vermelho também é investigado; vítima desapareceu na Ilha de Itaparica

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:20

Bonde do Maluco (BDM) é investigado também como responsável pelo sequestro e desaparecimento do mineiro Daniel Araújo Gondim, de 25 anos, que nesta segunda (27), completa 20 dias. Fotos do rapaz fazendo o sinal de “Tudo 2” viralizaram nas redes sociais logo após o sumiço dele na Ilha de Itaparica.

No entanto, a polícia local não descarta a possibilidade de o Comando Vermelho (CV) estar por trás de tudo. Isso porque há uma versão de que o vendedor ambulante já estaria na mira da organização, após ter sido acusado de “fazer entregas” para o BDM.

No último dia 8, os pais de Daniel chegaram a pagar a quantia de R$ 3 mil a criminosos, que se diziam integrantes do CV, inclusive postaram mensagens no perfil da vítima e depois silenciaram. A Coluna pediu um posicionamento à Polícia Civil, mas até agora nada.

Pai mantém fé e agredida que irá abraçar filho sequestrado

