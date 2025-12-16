Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo do PT amplia influência nos tribunais de contas da Bahia e a proposta de recriar a Cesta do Povo

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:30

Sessão ordinária da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA)
Sessão ordinária da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) Crédito: Divulgação

Com a indicação do deputado federal Josias Gomes (PT) para o Tribunal de Contas do Estado (TCE), a Corte responsável por julgar as contas do governador passará a ter uma composição inteiramente formada por conselheiros indicados por gestões do PT. O último nome fora desse eixo era Pedro Lino, que morreu em setembro do ano passado. A vaga aberta com a morte dele será preenchida agora por indicação direta do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que consolidará um processo iniciado ainda no primeiro mandato de Jaques Wagner (PT).

Herança política de Wagner a Rui Costa

Dos atuais integrantes do TCE, quatro foram indicados durante o governo Jaques Wagner: Carolina Matos, Inaldo da Paixão Santos Araújo, Gildásio Penedo Filho e João Bonfim. Já o atual presidente da Corte, Marcus Presídio, foi indicado no governo Rui Costa (PT), hoje ministro da Casa Civil. Com a chegada de Josias Gomes e também do deputado Otto Alencar Filho (PSD), Jerônimo Rodrigues passa a ter dois indicados diretos no tribunal.

Domínio político, mas não partidário

Apesar da hegemonia de indicações feitas por governos petistas, o domínio partidário no TCE não é absoluto. Josias Gomes será o único integrante identificado como petista de carteirinha. Gildásio Penedo foi indicado quando ainda era filiado ao PSD, João Bonfim era do PDT, Inaldo da Paixão e Carolina Matos são vistos como quadros técnicos, e Marcus Presídio chegou à Corte sem filiação partidária, indicado à época pelo então presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, que naquele momento integrava o PDT. O controle político existe, mas o controle formal do partido é mais difuso do que sugere a leitura superficial da composição.

Sabatina na Alba

A sabatina de Josias Gomes está prevista para ocorrer hoje, por volta das 10h30, logo após a Comissão de Constituição e Justiça votar alguns projetos. A expectativa é que, ainda no período da tarde, tanto o nome dele quanto o de Otto Alencar Filho sejam apreciados pelo plenário da Assembleia Legislativa, em um rito que tende a ser rápido e sem sobressaltos.

Cesta do Povo 

O deputado federal Léo Prates (PDT) afirmou ter se inspirado no prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, e no ex-senador Antonio Carlos Magalhães ao propor a criação de mercearias em chamados “desertos alimentares”, regiões onde a população enfrenta dificuldade de acesso a alimentos básicos. Ele garante que a iniciativa não concorre com grandes redes e tenha foco social.

Projeto do 'Cestão do Povo' é apresentado ao Congresso Nacional

Projeto do 'Cestão do Povo' é apresentado ao Congresso Nacional por Reprodução
Projeto do 'Cestão do Povo' é apresentado ao Congresso Nacional por Reprodução
Projeto do 'Cestão do Povo' é apresentado ao Congresso Nacional por Reprodução
1 de 3
Projeto do 'Cestão do Povo' é apresentado ao Congresso Nacional por Reprodução

"Acredito que isso não vá causar nenhum problema com os grandes mercados, porque terá nessas mercearias apenas itens específicos. A cesta do povo tinha 32 itens específicos. Então, é para aquelas condições de situação de pobreza", explicou. 

Mais recentes

Imagem - Calor extremo e saúde pública: o alerta global que não podemos ignorar

Calor extremo e saúde pública: o alerta global que não podemos ignorar
Imagem - R$ 500 por mês: extorsões do CV chegam ao Conjunto Habitacional Arvoredo

R$ 500 por mês: extorsões do CV chegam ao Conjunto Habitacional Arvoredo
Imagem - Caso Geovane: 'Será muito difícil', diz Jurandy sobre ficar de frente com PMs que mataram o filho

Caso Geovane: 'Será muito difícil', diz Jurandy sobre ficar de frente com PMs que mataram o filho

MAIS LIDAS

Imagem - MC Daniel faz grave acusação contra Lorena Maria: 'Apareceu grávida'
01

MC Daniel faz grave acusação contra Lorena Maria: 'Apareceu grávida'

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
02

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS
03

Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’