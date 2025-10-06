COLUNA BRUNO WENDEL

Extermínio de 'opressores': 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira e Muritiba

Comunicado gera mais tensão no Recôncavo, região disputada também pelo Bonde do Maluco (BDM)

Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:00

A 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira do BDM Crédito: Reprodução

Quando a gente acha que está ruim, pode ficar pior no Recôncavo Baiano. Após um suposto comunicado do Bonde do Maluco (BDM) proibindo moradores de circularem entre duas cidades vizinhas, na terça (30/09), causando “toque de recolher” e suspensão das aulas na universidade, agora, outro comunicado, diz que o Comando Vermelho (CV) vai tomar Cachoeira e Muritiba, ambas ainda sob o controle do BDM.

“Estamos guerreando para trazer a paz e para retirar esses opressores”. O texto que circula nas redes sociais é assinado pelas tropas do Javali, Mago e Urso, que formam a “Tropa do CV”, que já conquistaram São Félix.

Tudo isso a poucos dias da 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, que será entre os dias 23 e 26 deste mês.