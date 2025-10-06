Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Extermínio de 'opressores': 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira e Muritiba

Comunicado gera mais tensão no Recôncavo, região disputada também pelo Bonde do Maluco (BDM)

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:00

A 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira do BDM
A 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira do BDM Crédito: Reprodução

Quando a gente acha que está ruim, pode ficar pior no Recôncavo Baiano. Após um suposto comunicado do Bonde do Maluco (BDM) proibindo moradores de circularem entre duas cidades vizinhas, na terça (30/09), causando “toque de recolher” e suspensão das aulas na universidade, agora, outro comunicado, diz que o Comando Vermelho (CV) vai tomar Cachoeira e Muritiba, ambas ainda sob o controle do BDM.

“Estamos guerreando para trazer a paz e para retirar esses opressores”. O texto que circula nas redes sociais é assinado pelas tropas do Javali, Mago e Urso, que formam a “Tropa do CV”, que já conquistaram São Félix.

Tudo isso a poucos dias da 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, que será entre os dias 23 e 26 deste mês.

BDM proíbe a circulação de moradores entre cidades

Comando Vermelho diz que vai tomar Cachoeira e Muritba por Reprodução
Suposto comunicado do BDM proíbe moradores de cricular entre cidades por Reprodução
Cachoeira completa 187 anos no dia 13 de março por Marina Sila/Arquivo CORREIO
2) São Félix por Reprodução Iphan
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução / Marina Silva
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
Thiago da Silva era conhecido como Scoob ou Cebola' por Reprodução
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara, Roceirinho estava perto de ir para o semiaberto, mas teve preventiva decretada por SSPBA
Alan Santos, o Junior Pial, é o 'número 2' da Katiara por SSPBA
Polícia encontra acampamento da Katiara em Valéria por Divulgação
Sigla da Katiara em muro em Cajazeiras XI por Arisson Marinho/CORREIO
Roceirinho fez fortura com o tráfico na Bahia por SSPBA
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho é preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Líder da Katiara, Roceirinho estava perto de ir para o semiaberto, mas teve preventiva decretada por SSPBA
Cápsula de bala após confronto entre facções por Arisson Marinho/CORREIO
Cartuchos de balas espalhados nas ruas após confronto de facções rivais por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
"Bibi Perigosa" liderava o CV em Santo Amaro da Purificação por Divulgação
1 de 34
Comando Vermelho diz que vai tomar Cachoeira e Muritba por Reprodução

Leia mais

Imagem - Fusão Katiara-Comando Vermelho aponta nova fase do crime organizado na Bahia

Fusão Katiara-Comando Vermelho aponta nova fase do crime organizado na Bahia

Imagem - Extorsão: líder do Comando Vermelho cobrava até R$ 1,5 mil a comerciantes

Extorsão: líder do Comando Vermelho cobrava até R$ 1,5 mil a comerciantes

Imagem - Comando Vermelho caça rival, invade casas e por pouco não mata inocentes

Comando Vermelho caça rival, invade casas e por pouco não mata inocentes

Tags:

Bahia Segurança

Mais recentes

Imagem - Bahia: a “Tropa do CV” e a ameaça, a transfobia da Uneb e a extorsão do tráfico

Bahia: a “Tropa do CV” e a ameaça, a transfobia da Uneb e a extorsão do tráfico
Imagem - Carro mais vendido na China chegará ao Brasil em novembro; veja qual é

Carro mais vendido na China chegará ao Brasil em novembro; veja qual é
Imagem - Pergunte pro ChatGPT

Pergunte pro ChatGPT

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico
01

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
02

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’
03

Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar