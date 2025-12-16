POLÍCIA

Bets na mira: casas de aposta viram alvo de operação por trabalho escravo de brasileiros

Vítimas eram recrutadas pelas redes sociais e forçadas a cometer crimes cibernéticos

Wendel de Novais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:53

PF mira bets em operação Crédito: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), uma operação para apurar a atuação de uma empresa de jogos esportivos on-line suspeita de envolvimento em um esquema de tráfico internacional de brasileiros e submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão no exterior. Segundo a TV Globo, os sites investigados são identificados como 6z e Afun.

Investigações apontam que as vítimas eram atraídas por meio das redes sociais com promessas de altos salários e oportunidades profissionais fora do país, especialmente em empresas ligadas ao setor de apostas on-line. No entanto, ao chegarem ao destino, os trabalhadores passavam a viver sob restrição de liberdade, retenção de documentos, vigilância armada, jornadas excessivas e imposição de dívidas, além de serem obrigados a participar de crimes cibernéticos.

Bets investigadas têm propaganda na internet e até usam imagem de jogadores 1 de 4

Além das prisões e buscas, a operação cumpre medidas judiciais que incluem o bloqueio e o sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 446 milhões. A Justiça Federal também determinou a suspensão das atividades empresariais das pessoas jurídicas envolvidas no esquema.

A apuração teve início após a prisão de 109 pessoas na Nigéria, entre elas cinco brasileiros, acusadas de participação em fraudes digitais. A partir desse episódio, a Polícia Federal identificou indícios de que parte dos detidos havia sido levada ao país africano sob falsas promessas de trabalho.