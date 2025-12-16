Acesse sua conta
Bets na mira: casas de aposta viram alvo de operação por trabalho escravo de brasileiros

Vítimas eram recrutadas pelas redes sociais e forçadas a cometer crimes cibernéticos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:53

PF mira bets em operação Crédito: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), uma operação para apurar a atuação de uma empresa de jogos esportivos on-line suspeita de envolvimento em um esquema de tráfico internacional de brasileiros e submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão no exterior. Segundo a TV Globo, os sites investigados são identificados como 6z e Afun.

Investigações apontam que as vítimas eram atraídas por meio das redes sociais com promessas de altos salários e oportunidades profissionais fora do país, especialmente em empresas ligadas ao setor de apostas on-line. No entanto, ao chegarem ao destino, os trabalhadores passavam a viver sob restrição de liberdade, retenção de documentos, vigilância armada, jornadas excessivas e imposição de dívidas, além de serem obrigados a participar de crimes cibernéticos.

Bets investigadas têm propaganda na internet e até usam imagem de jogadores

1 de 4
Além das prisões e buscas, a operação cumpre medidas judiciais que incluem o bloqueio e o sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 446 milhões. A Justiça Federal também determinou a suspensão das atividades empresariais das pessoas jurídicas envolvidas no esquema.

A apuração teve início após a prisão de 109 pessoas na Nigéria, entre elas cinco brasileiros, acusadas de participação em fraudes digitais. A partir desse episódio, a Polícia Federal identificou indícios de que parte dos detidos havia sido levada ao país africano sob falsas promessas de trabalho.

Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Maranhão, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e o alcance total do esquema criminoso.

Tags:

Operação Bets Alvo Casa de Apostas

