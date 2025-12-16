Bets na mira: casas de aposta viram alvo de operação por trabalho escravo de brasileiros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:53
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), uma operação para apurar a atuação de uma empresa de jogos esportivos on-line suspeita de envolvimento em um esquema de tráfico internacional de brasileiros e submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão no exterior. Segundo a TV Globo, os sites investigados são identificados como 6z e Afun.
Bets investigadas têm propaganda na internet e até usam imagem de jogadores
Além das prisões e buscas, a operação cumpre medidas judiciais que incluem o bloqueio e o sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 446 milhões. A Justiça Federal também determinou a suspensão das atividades empresariais das pessoas jurídicas envolvidas no esquema.
A apuração teve início após a prisão de 109 pessoas na Nigéria, entre elas cinco brasileiros, acusadas de participação em fraudes digitais. A partir desse episódio, a Polícia Federal identificou indícios de que parte dos detidos havia sido levada ao país africano sob falsas promessas de trabalho.
Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Maranhão, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e o alcance total do esquema criminoso.