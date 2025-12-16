Vídeo mostra juiz federal da Lava Jato furtando champagnes em supermercado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 09:42
Imagens de câmeras de segurança registraram o juiz federal Eduardo Appio, titular da 18ª Vara Federal de Curitiba, levando garrafas de champanhe de um supermercado em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, sem efetuar o pagamento. O episódio veio a público em outubro e resultou no afastamento do magistrado, além da abertura de um processo administrativo disciplinar.
Nas gravações do supermercado, Appio aparece vestindo camiseta azul e bermuda enquanto caminha pelos corredores do estabelecimento. Em determinado momento, ele se dirige à área de bebidas, pega uma garrafa de champanhe importado, avaliada em R$ 399, e segue circulando pelo local. Logo depois, a garrafa é colocada dentro de uma sacola.
As imagens mostram ainda o juiz descendo a rampa em direção ao estacionamento, quando é interceptado por seguranças do supermercado antes de deixar o local. Ele retorna acompanhado pelos funcionários até uma sala reservada, onde a bebida é retirada da sacola e colocada sobre a mesa. O magistrado chega a apresentar um cartão aos empregados, mas a ocorrência foi registrada na Polícia Civil.
Juiz foi flagrado por câmeras de segurança
De acordo com as investigações, esse não teria sido um caso isolado. Outras gravações apontam dois episódios anteriores envolvendo o mesmo tipo de conduta. Os outros registros seriam de setembro e do início de outubro. A identificação do magistrado ocorreu após o registro de um boletim de ocorrência que relatava o furto de duas garrafas de champanhe da marca Moët
O documento mencionava que o suspeito deixou o local dirigindo um Jeep Compass Longitude, cuja placa foi anotada por funcionários do supermercado. Após consulta, a polícia confirmou que o veículo estava registrado em nome de Eduardo Appio. O juiz foi suspenso pela Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que instaurou procedimento para apurar a conduta do juiz e avaliar eventuais sanções.
Atualmente, ele atuava em uma vara com competência para julgar ações previdenciárias. Em 2023, o magistrado chegou a integrar processos relacionados à Operação Lava Jato, mas foi afastado dessas atividades pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que posteriormente confirmou sua remoção definitiva.