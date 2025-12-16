CRIME

Vídeo mostra juiz federal da Lava Jato furtando champagnes em supermercado

Eduardo Appio foi suspenso e responde a processo administrativo disciplinar

Wendel de Novais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 09:42

Juiz foi flagrado por câmeras de segurança Crédito: Reprodução

Imagens de câmeras de segurança registraram o juiz federal Eduardo Appio, titular da 18ª Vara Federal de Curitiba, levando garrafas de champanhe de um supermercado em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, sem efetuar o pagamento. O episódio veio a público em outubro e resultou no afastamento do magistrado, além da abertura de um processo administrativo disciplinar.

Nas gravações do supermercado, Appio aparece vestindo camiseta azul e bermuda enquanto caminha pelos corredores do estabelecimento. Em determinado momento, ele se dirige à área de bebidas, pega uma garrafa de champanhe importado, avaliada em R$ 399, e segue circulando pelo local. Logo depois, a garrafa é colocada dentro de uma sacola.

As imagens mostram ainda o juiz descendo a rampa em direção ao estacionamento, quando é interceptado por seguranças do supermercado antes de deixar o local. Ele retorna acompanhado pelos funcionários até uma sala reservada, onde a bebida é retirada da sacola e colocada sobre a mesa. O magistrado chega a apresentar um cartão aos empregados, mas a ocorrência foi registrada na Polícia Civil.

Juiz foi flagrado por câmeras de segurança 1 de 7

De acordo com as investigações, esse não teria sido um caso isolado. Outras gravações apontam dois episódios anteriores envolvendo o mesmo tipo de conduta. Os outros registros seriam de setembro e do início de outubro. A identificação do magistrado ocorreu após o registro de um boletim de ocorrência que relatava o furto de duas garrafas de champanhe da marca Moët

O documento mencionava que o suspeito deixou o local dirigindo um Jeep Compass Longitude, cuja placa foi anotada por funcionários do supermercado. Após consulta, a polícia confirmou que o veículo estava registrado em nome de Eduardo Appio. O juiz foi suspenso pela Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que instaurou procedimento para apurar a conduta do juiz e avaliar eventuais sanções.