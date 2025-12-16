Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vídeo mostra juiz federal da Lava Jato furtando champagnes em supermercado

Eduardo Appio foi suspenso e responde a processo administrativo disciplinar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 09:42

Juiz foi flagrado por câmeras de segurança
Juiz foi flagrado por câmeras de segurança Crédito: Reprodução

Imagens de câmeras de segurança registraram o juiz federal Eduardo Appio, titular da 18ª Vara Federal de Curitiba, levando garrafas de champanhe de um supermercado em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, sem efetuar o pagamento. O episódio veio a público em outubro e resultou no afastamento do magistrado, além da abertura de um processo administrativo disciplinar.

Nas gravações do supermercado, Appio aparece vestindo camiseta azul e bermuda enquanto caminha pelos corredores do estabelecimento. Em determinado momento, ele se dirige à área de bebidas, pega uma garrafa de champanhe importado, avaliada em R$ 399, e segue circulando pelo local. Logo depois, a garrafa é colocada dentro de uma sacola.

As imagens mostram ainda o juiz descendo a rampa em direção ao estacionamento, quando é interceptado por seguranças do supermercado antes de deixar o local. Ele retorna acompanhado pelos funcionários até uma sala reservada, onde a bebida é retirada da sacola e colocada sobre a mesa. O magistrado chega a apresentar um cartão aos empregados, mas a ocorrência foi registrada na Polícia Civil.

Juiz foi flagrado por câmeras de segurança

Juiz foi flagrado por câmeras de segurança por Reprodução
Juiz foi flagrado por câmeras de segurança por Reprodução
Juiz foi flagrado por câmeras de segurança por Reprodução
Juiz foi flagrado por câmeras de segurança por Reprodução
Juiz foi flagrado por câmeras de segurança por Reprodução
Juiz foi flagrado por câmeras de segurança por Reprodução
Juiz foi flagrado por câmeras de segurança por Reprodução
1 de 7
Juiz foi flagrado por câmeras de segurança por Reprodução

De acordo com as investigações, esse não teria sido um caso isolado. Outras gravações apontam dois episódios anteriores envolvendo o mesmo tipo de conduta. Os outros registros seriam de setembro e do início de outubro. A identificação do magistrado ocorreu após o registro de um boletim de ocorrência que relatava o furto de duas garrafas de champanhe da marca Moët

O documento mencionava que o suspeito deixou o local dirigindo um Jeep Compass Longitude, cuja placa foi anotada por funcionários do supermercado. Após consulta, a polícia confirmou que o veículo estava registrado em nome de Eduardo Appio. O juiz foi suspenso pela Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que instaurou procedimento para apurar a conduta do juiz e avaliar eventuais sanções.

Atualmente, ele atuava em uma vara com competência para julgar ações previdenciárias. Em 2023, o magistrado chegou a integrar processos relacionados à Operação Lava Jato, mas foi afastado dessas atividades pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que posteriormente confirmou sua remoção definitiva.

Leia mais

Imagem - Rainha do Sul: como era a vida luxuosa da advogada presa por chefiar facção

Rainha do Sul: como era a vida luxuosa da advogada presa por chefiar facção

Imagem - Viúva do CV: quem é a mulher presa por tráfico de armas na Bahia

Viúva do CV: quem é a mulher presa por tráfico de armas na Bahia

Imagem - Quem é o empresário de ‘fala mansa’ que enviou mais de 11 toneladas de droga para Europa

Quem é o empresário de ‘fala mansa’ que enviou mais de 11 toneladas de droga para Europa

Tags:

Supermercado Juiz Flagrado Furtando Champagnes

Mais recentes

Imagem - Influenciadores sem formação acadêmica podem ser impedidos de postar; entenda

Influenciadores sem formação acadêmica podem ser impedidos de postar; entenda
Imagem - Caso Benício: polícia pede prisão de médica e técnica de enfermagem investigadas pela morte do menino

Caso Benício: polícia pede prisão de médica e técnica de enfermagem investigadas pela morte do menino
Imagem - Desembargador que relata processo envolvendo TH Joias é preso pela PF

Desembargador que relata processo envolvendo TH Joias é preso pela PF

MAIS LIDAS

Imagem - Rainha do Sul: como era a vida luxuosa da advogada presa por chefiar facção
01

Rainha do Sul: como era a vida luxuosa da advogada presa por chefiar facção

Imagem - Tudo começa a fluir melhor para estes 3 signos a partir de hoje (15 de dezembro)
02

Tudo começa a fluir melhor para estes 3 signos a partir de hoje (15 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa
03

Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa

Imagem - Veja a tabela completa do Bahia na Série A de 2026
04

Veja a tabela completa do Bahia na Série A de 2026