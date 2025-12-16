Saiba qual é o produto comum nas refeições que ajuda no combate ao acúmulo de gordura na região da barriga

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Agência Einstein
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:50
Se você não abre mão do consumo do azeite de oliva nas refeições, tem um motivo a mais para usá-lo. Um estudo publicado no periódico Frontiers in Nutrition reforça ainda mais a importância do azeite extravirgem para a saúde: pesquisadores encontraram indícios de que o produto ajuda no combate ao acúmulo de gordura na região da barriga.
A análise, conduzida por cientistas da Itália, reuniu dados de 16.273 adultos, que responderam a um questionário online com informações sobre idade, peso, medida da cintura, índice de massa corporal (IMC), dieta e hábitos de vida. Entre as conclusões, observou-se uma associação entre o consumo de azeite extravirgem e uma menor circunferência abdominal.
Azeite de Oliva
Sabe-se que o excesso de adipócitos (células gordurosas) favorece a produção de substâncias inflamatórias e outros componentes, contribuindo para a síndrome metabólica — distúrbio caracterizado por taxas elevadas de glicose, alterações nos níveis de colesterol e triglicérides, e hipertensão arterial.
“É importante ressaltar que os achados do artigo são baseados em autodeclarações, ou seja, partem da avaliação dos próprios indivíduos, sem medições técnicas, o que pode gerar confusão”, opina a nutricionista Emanoelle de Lima Araujo, do Einstein Hospital Israelita.
Outra limitação, muito comum na nutrição, é que se trata de um trabalho observacional, que não estabelece causa e efeito. “Estudos assim são importantes para gerar hipóteses, que precisam ser confirmadas em ensaios clínicos randomizados, considerados o padrão-ouro da pesquisa”, comenta a nutricionista Renata Juliana da Silva, professora da Etec Uirapuru/Centro Paula Souza e pós-doutoranda na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP).
As descobertas reforçam o que já se sabe sobre o azeite, maior símbolo da Dieta Mediterrânea. Mas os impactos positivos não devem ser associados a um único alimento: tudo vai depender do contexto e de aspectos que, além do cardápio, abarcam atividade física, hábitos de sono e gerenciamento do estresse.
Ainda assim, vale lembrar que o produto extraído da oliva concentra compostos protetores. O destaque, como em todo óleo, vai para os ácidos graxos, ou seja, as partículas de gordura. “A maioria é de monoinsaturados, sobretudo o ácido oleico”, aponta Araujo. O tipo extravirgem, aquele que não passou por nenhum refinamento, oferece substâncias antioxidantes, especialmente os fenólicos.
Essa junção de componentes coleciona evidências de efeitos em prol das artérias. Para assegurar essa riqueza, uma recomendação é acrescentar o azeite ao final das preparações. Isso porque as altas temperaturas podem levar à perda, sobretudo, dos antioxidantes. Também dá para usar apenas em fogo brando e rapidamente.
Atributos dos óleos
Grandes aliados da cozinha, os óleos vegetais realçam o sabor e interferem com a consistência da comida, contribuindo com crocância em alguns pratos. Também ajudam a dispersar os aromas vindos de ervas e especiarias. Os mais populares no país tendem a apresentar uma composição harmoniosa de ácidos graxos.
Alguns contêm maior teor de monoinsaturados, caso do azeite; outros têm mais poli-insaturados que, em excesso, estão por trás de processos inflamatórios. Embora exista alguma confusão, nenhum deles apresenta colesterol em sua formulação, afinal, essa gordura é específica do reino animal.
Bem-vindos em diferentes receitas, a sugestão é evitar o aquecimento exagerado, que favorece a produção de compostos nocivos. O ideal é não deixar que o óleo chegue ao ponto de fumaça, que leva à oxidação e degradação do alimento.
Outro cuidado essencial se dá após o uso, quando o produto sai da panela — mas, nesse caso, os ganhos são para a saúde do planeta. Estimativas dão conta de que cada litro de óleo despejado no esgoto tem a capacidade de poluir milhares de litros de água. Uma saída é promover a reciclagem, encaminhando para coleta seletiva. Veja algumas particularidades dos tipos mais usados no Brasil: