Jovem de 18 anos é preso por usar jogos on-line para obrigar crianças a se mutilarem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:13
Um jovem identificado como Luiz Fernando Souza, de 18 anos, foi preso na manhã de segunda-feira (15) dentro da própria casa, em Agrolândia, no interior de Santa Catarina. Ele é investigado pelo crime de sextorsão, já que jovem utilizava plataformas digitais como Telegram e Discord para ameaçar menores e obrigar vítimas a se mutilarem, de acordo com informações da Record.
Ao menos 30 crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 15 anos, foram vítimas de Luiz, de acordo com a polícia. O volume de ações criminosas fez com que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) expedisse mandados de prisão temporária e de busca e apreensão após identificar vítimas também no território paulista.
Veja quem é o jovem preso por sextorsão
As ordens judiciais foram cumpridas no endereço do suspeito, onde os investigadores reuniram novos elementos para o inquérito. O alcance das ações não se limitava a São Paulo. Uma operação realizada há cerca de duas semanas em Pernambuco, durante busca e apreensão na residência de outro investigado, levou as autoridades até Luiz Fernando.
O método utilizado pelo suspeito segue um padrão já identificado em casos semelhantes. O primeiro contato com as vítimas ocorria em ambientes virtuais, como jogos on-line ou chats. A partir daí, a conversa era transferida para outros aplicativos, até evoluir para situações de chantagem.
A prática criminosa é descrita como sextorsão, em que o autor cria vínculo com a vítima e solicita imagens íntimas. Após obter o material, o suspeito passaria a ameaçar o vazamento das fotos, exigindo novos conteúdos ou impondo comportamentos de autolesão como forma de coação.