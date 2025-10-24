SANTA CATARINA

Ex-juiz da Lava Jato é alvo de investigação por furto de champanhe em supermercado

Caso corre de maneira sigilosa

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:06

Eduardo Appio Crédito: Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre, instaurou investigação sigilosa envolvendo o juiz federal Eduardo Appio, que já atuou na 13ª Vara Federal de Curitiba durante a Operação Lava Jato. A apuração foi aberta depois de a polícia comunicar à Corte um boletim de ocorrência registrado em Blumenau, Santa Catarina.

Segundo autoridades confirmaram à CNN Brasil, o documento relata que o magistrado teria saído de um supermercado da rede Giassi levando duas garrafas de champanhe Moët Chandon, cada uma avaliada em aproximadamente R$ 540. A administração do TRF-4 declarou que recebeu formalmente o caso pela polícia e que “todos os procedimentos cabíveis serão tomados”, embora não tenha divulgado nomes em razão do sigilo.

O estabelecimento onde o episódio teria ocorrido afirmou que “não comenta possíveis ocorrências registradas em suas unidades”.

Ex-juiz da Lava Jato Eduardo Appio 1 de 4

A CNN Brasil tentou contato com Appio para obter posicionamento sobre os fatos narrados no boletim, porém não recebeu resposta até a conclusão da publicação. A reportagem do CORREIO não conseguiu também contato com o juiz. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.