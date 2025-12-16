PATROCÍNIO

Embratur vai bancar eventos de turismo para promover o Brasil no exterior; veja o edital

Prazo de inscrições já foi definido e começa em janeiro; confira a data

Monique Lobo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:14

Embratur Crédito: Divulgação

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) lançou, nesta terça-feira (16), o Edital de Seleção Pública de Patrocínio 2026. A iniciativa vai selecionar projetos que ampliem a visibilidade e a atratividade internacional do Brasil.

As inscrições para começam no dia 2 de janeiro e seguem até o dia 3 de outubro de 2026. Elas devem ser feitas exclusivamente pelo site do projeto, com antecedência mínima de 60 dias da data do evento.

De acordo com o presidente da agência, Marcelo Freixo, o edital busca projetos orientados pelos princípios de sustentabilidade, inclusão, inovação e inteligência de mercado. As ações devem estimular a conectividade aérea, fluvial e a comercialização internacional de destinos, com ênfase na promoção do turismo sustentável e regenerativo.

“Com o Edital de Patrocínio 2026, buscamos projetos que promovam o Brasil nos nossos 25 mercados estratégicos de forma alinhada com o Plano Brasis, priorizando a sustentabilidade, a inclusão e a inovação. É um edital voltado para o turismo para quem recebe, fazendo dessa atividade econômica um vetor de geração de emprego e renda. Se tornarmos nosso país melhor, ele será melhor para quem nos visita”, afirma Freixo.

Mercados estratégicos

O Edital 2026 prioriza o fortalecimento do posicionamento da Marca Brasil e da Marca Embratur em 25 mercados estratégicos. Entre esses mercados estão países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, Alemanha e China. Além disso, os projetos devem valorizar o portfólio Feel Brasil, que reúne experiências autênticas e sustentáveis.

Segmentos prioritários para patrocínio incluem Inovação, Sustentabilidade, Diversidade (Afroturismo, LGBTQIA+, Etnoturismo), Turismo de Negócios e Eventos (MICE), e Natureza. Para aumentar a transparência e a segurança, o Edital 2026 anuncia a implementação de um novo sistema de gestão de patrocínios que reunirá todas as etapas em uma única plataforma.

Ano eleitoral

Os proponentes, que devem ser pessoas jurídicas, precisarão apresentar declarações obrigatórias, como a Declaração de Não Utilização para Fins Eleitorais.

O documento também detalha as restrições eleitorais para a contratação, aplicáveis de julho até a posse dos eleitos, em janeiro de 2027. Nesse período, fica suspensa a celebração de contratos e a transferência de recursos para parceiros do Setor Público. Novas contratações e repasses a entidades privadas também são suspensos caso seus dirigentes sejam candidatos ou pré-candidatos.