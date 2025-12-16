Embratur vai bancar eventos de turismo para promover o Brasil no exterior; veja o edital

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:14
A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) lançou, nesta terça-feira (16), o Edital de Seleção Pública de Patrocínio 2026. A iniciativa vai selecionar projetos que ampliem a visibilidade e a atratividade internacional do Brasil.
As inscrições para começam no dia 2 de janeiro e seguem até o dia 3 de outubro de 2026. Elas devem ser feitas exclusivamente pelo site do projeto, com antecedência mínima de 60 dias da data do evento.
Confira o edital
De acordo com o presidente da agência, Marcelo Freixo, o edital busca projetos orientados pelos princípios de sustentabilidade, inclusão, inovação e inteligência de mercado. As ações devem estimular a conectividade aérea, fluvial e a comercialização internacional de destinos, com ênfase na promoção do turismo sustentável e regenerativo.
“Com o Edital de Patrocínio 2026, buscamos projetos que promovam o Brasil nos nossos 25 mercados estratégicos de forma alinhada com o Plano Brasis, priorizando a sustentabilidade, a inclusão e a inovação. É um edital voltado para o turismo para quem recebe, fazendo dessa atividade econômica um vetor de geração de emprego e renda. Se tornarmos nosso país melhor, ele será melhor para quem nos visita”, afirma Freixo.
O Edital 2026 prioriza o fortalecimento do posicionamento da Marca Brasil e da Marca Embratur em 25 mercados estratégicos. Entre esses mercados estão países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, Alemanha e China. Além disso, os projetos devem valorizar o portfólio Feel Brasil, que reúne experiências autênticas e sustentáveis.
Segmentos prioritários para patrocínio incluem Inovação, Sustentabilidade, Diversidade (Afroturismo, LGBTQIA+, Etnoturismo), Turismo de Negócios e Eventos (MICE), e Natureza. Para aumentar a transparência e a segurança, o Edital 2026 anuncia a implementação de um novo sistema de gestão de patrocínios que reunirá todas as etapas em uma única plataforma.
Os proponentes, que devem ser pessoas jurídicas, precisarão apresentar declarações obrigatórias, como a Declaração de Não Utilização para Fins Eleitorais.
O documento também detalha as restrições eleitorais para a contratação, aplicáveis de julho até a posse dos eleitos, em janeiro de 2027. Nesse período, fica suspensa a celebração de contratos e a transferência de recursos para parceiros do Setor Público. Novas contratações e repasses a entidades privadas também são suspensos caso seus dirigentes sejam candidatos ou pré-candidatos.
Mais informações podem ser acessadas através do e-mail patrocinio@embratur.com.br ou pelo FAQ no site do projeto.