Conselho de esporte de Salvador abre edital para preencher vagas; confira

As inscrições começam hoje (12) e vão até a próxima segunda-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:36

Quadra poliesportiva também foi requalificada
Quadra poliesportiva Crédito: Foto: Divulgação/Secom PMS

O Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Salvador (COMELS) publicou nesta quarta-feira (12) o edital de convocação para a seleção de novos membros para o biênio 2025/2027. O processo visa preencher vagas destinadas a representantes da Sociedade Civil e a Atletas e Paratletas. As inscrições começam hoje (12) e vão até a próxima segunda-feira, 17 de novembro. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

O processo de seleção pública visa preencher três vagas, sendo duas destinadas aos representantes da Sociedade Civil e uma vaga destinada a atletas ou paratletas. O edital também prevê que para cada membro titular haverá um membro suplente, que deve pertencer ao mesmo órgão ou entidade. Os membros selecionados para o conselho serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.

Principais requisitos para candidatura

Os candidatos interessados devem atender a critérios específicos detalhados no edital. Para os representantes da Sociedade Civil, é exigida a apresentação de documentos como o estatuto ou ata de fundação, a cópia da última ata de eleição de Diretoria , o comprovante de CNPJ ou, na ausência deste, ao menos duas cartas de apresentação atestando a existência da instituição há pelo menos dois anos.

Para os atletas ou paratletas, os documentos necessários incluem cópias da Carteira de Identidade e CPF , comprovante de residência recente (emitido nos últimos 90 dias) e um currículo com as devidas comprovações de atividade nos últimos dois anos.

Um requisito crucial para ambas as categorias é a apresentação de um documento que comprove a participação na IV Conferência Municipal de Esportes e Lazer de Salvador e outro que comprove que a entidade esportiva está credenciada ao COMELS.

Como e onde realizar a inscrição

As inscrições para o Edital COMELS Salvador 2025 são presenciais. Os interessados devem entregar a documentação exigida em envelope devidamente lacrado entre os dias 12 e 17 de novembro de 2025. O horário de recebimento é das 09h às 15h, impreterivelmente.

A entrega deve ser feita na sede do COMELS, localizada na Avenida Estados Unidos, n° 45, Comércio, Edifício Visconde de Cairu, 11º andar, em Salvador. No ato da entrega, o candidato receberá um comprovante de recebimento, datado e assinado.

Além dos documentos, é preciso entregar um Ofício de Requerimento, assinado pelo representante legal ou pelo atleta/paratleta, dirigido à Comissão de Seleção.

Critérios de seleção e cronograma

A seleção será conduzida por uma Comissão e baseada em critérios de julgamento e pontuação. A Comissão de Seleção analisará os documentos e habilitará os candidatos que estiverem de acordo com o edital.

Para a Sociedade Civil, os critérios incluem "Atuação na gestão e/ou execução de atividades na área do esporte e lazer" (até 3,0 pontos) e "Pesquisa e/ou estudos na área" (até 3,0 pontos).

Para Atletas/Paratletas, serão pontuados "Atuação/experiência em competições internacionais" (até 2,0 pontos) , "Atuação/experiência em competições nacionais" (até 2,0 pontos) e "Participação como conselheiro em outros colegiados" (até 2,0 pontos).

Em caso de empate, o primeiro critério de desempate será o maior tempo de atuação na área do esporte e lazer. Se o empate persistir, será selecionado o candidato que tiver se inscrito primeiro.

Datas importantes do processo seletivo

    • Inscrições: 12 a 17 de novembro de 2025.
    • Análise da documentação: 18 e 20 de novembro de 2025.
    • Resultado preliminar (habilitação): 21 de novembro de 2025.
    • Prazo para interposição de recursos: 24 e 25 de novembro de 2025.
    • Resultado final (habilitação): 01 de dezembro de 2025.
    • Análise e Seleção dos classificados: 02 a 03 de dezembro de 2025.
    • Publicação do resultado final (selecionados): 05 de dezembro de 2025.

