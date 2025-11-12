Acesse sua conta
Com retorno de atacante lesionado, Bahia inicia semana de treinos na Data Fifa

Kayky treinou normalmente na representação do Esquadrão

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:00

Três dias após o empate com o Internacional, no último sábado (8), o elenco do Bahia se reapresentou nesta quarta-feira (12) no CT Evaristo de Macedo, dando início a uma semana de treinamentos durante a pausa da Data Fifa. O período, que começou com a boa notícia do retorno de Kayky, será fundamental para o técnico Rogério Ceni ajustar a equipe para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Os trabalhos começaram na academia, com atividades de fortalecimento físico, antes do grupo seguir para o campo 2 da Cidade Tricolor. Lá, os atletas participaram de um treino de passes com foco em combinações e construção de jogadas. Em seguida, Ceni comandou uma atividade tática em espaço reduzido, com enfrentamentos entre dois times e um coringa, enfatizando movimentação, compactação e pressão na marcação.

A principal novidade do dia foi o retorno do atacante Kayky. Recuperado de lesão que o deixou de fora das últimas duas rodadas, o camisa 37 do Esquadrão treinou normalmente com o restante do elenco e estará à disposição do técnico Rogério Ceni para a próxima partida.

Enquanto isso, o lateral-direito Gilberto avançou no processo de transição física e técnica, realizando trabalhos no gramado sob supervisão dos preparadores. Já o zagueiro Gabriel Xavier e o atacante Sanabria permaneceram em tratamento.

Na 5ª colocação da Série A, com 53 pontos, o Tricolor de Aço volta a treinar nesta quinta-feira (13), novamente no CT Evaristo de Macedo, de olho no duelo contra o Fortaleza, marcado para a próxima quinta (19), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.

