Com retorno de atacante lesionado, Bahia inicia semana de treinos na Data Fifa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:00
Três dias após o empate com o Internacional, no último sábado (8), o elenco do Bahia se reapresentou nesta quarta-feira (12) no CT Evaristo de Macedo, dando início a uma semana de treinamentos durante a pausa da Data Fifa. O período, que começou com a boa notícia do retorno de Kayky, será fundamental para o técnico Rogério Ceni ajustar a equipe para a reta final do Campeonato Brasileiro.
Os trabalhos começaram na academia, com atividades de fortalecimento físico, antes do grupo seguir para o campo 2 da Cidade Tricolor. Lá, os atletas participaram de um treino de passes com foco em combinações e construção de jogadas. Em seguida, Ceni comandou uma atividade tática em espaço reduzido, com enfrentamentos entre dois times e um coringa, enfatizando movimentação, compactação e pressão na marcação.
Veja como foi a reapresentação do Bahia
A principal novidade do dia foi o retorno do atacante Kayky. Recuperado de lesão que o deixou de fora das últimas duas rodadas, o camisa 37 do Esquadrão treinou normalmente com o restante do elenco e estará à disposição do técnico Rogério Ceni para a próxima partida.
Enquanto isso, o lateral-direito Gilberto avançou no processo de transição física e técnica, realizando trabalhos no gramado sob supervisão dos preparadores. Já o zagueiro Gabriel Xavier e o atacante Sanabria permaneceram em tratamento.
Na 5ª colocação da Série A, com 53 pontos, o Tricolor de Aço volta a treinar nesta quinta-feira (13), novamente no CT Evaristo de Macedo, de olho no duelo contra o Fortaleza, marcado para a próxima quinta (19), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.