ARTILHEIRO TRICOLOR

Apenas dois jogadores do Bahia marcaram mais gols em suas temporadas de estreia que Willian José

Centroavante do Esquadrão foi decisivo mais uma vez diante do Internacional e chegou aos 19 gols

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00

Willian José faz sua melhor temporada em participações diretas em gols Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Quando um jogador deixa um país para atuar em outro clube e liga, é comum que a primeira temporada sirva como uma adaptação do atleta a um novo modo de jogar. No entanto, há quem consiga desempenhar de forma imediata, como o centroavante do Bahia Willian José. O primeiro ano no Tricolor já superou nomes conhecidos pelos torcedores e colocou o atleta atrás apenas de outros dois ex-jogadores do Esquadrão no século.

Com o gol marcado contra o Internacional, no último final de semana, Willian José chegou ao seu 19º gol em 56 jogos disputados em 2025. Artilheiro do Bahia na temporada, o ano de estreia do camisa 12 é o melhor em gols marcados desde Everaldo em 2023, quando balançou as redes 20 vezes em 60 partidas completas. Outro atleta que anotou mais tentos foi Hernane “Brocador”, que chegou ao Bahia em 2016 marcando 21 gols em 42 jogos.

Willian José em sua temporada de estreia pelo Bahia 1 de 14

O desempenho na última partida que entrou em campo fez o atual camisa 12 do Esquadrão ultrapassar Rodrigo Gral em 2010, Souza em 2011 e Fernandão em 2013. Todos marcaram 18 gols em suas temporadas de estreia, enquanto Kieza e Gilberto – atacantes de sucesso recente no Bahia –, marcaram seis e nove gols em 2014 e 2018, respectivamente. O levantamento considera apenas as temporadas no atual formato do Campeonato Brasileiro.

Para o centroavante, o sucesso na chegada ao Bahia está acontecendo por dois fatores. “Eu acho que é confiança e sequência de jogos. Eu sempre digo que o jogador pode ser bom ou ruim, mas sem confiança as coisas não vão acontecer. Até no dia a dia, você treina mais leve, chega para treinar mais feliz, porque sabe que as coisas estão dando certo. Então, acredito que isso tem feito a diferença: acreditar e não desistir. Desde que cheguei aqui, foi muito isso”, disse.

Sucesso pessoal

Com cinco jogos restantes para o final da temporada, o atacante pode quebrar as marcas de Hernane , mas também pode encerrar 2025 com sua temporada mais goleadora. Se o centroavante marcar mais duas vezes, ultrapassaria 2017/2018, quando balançou as redes em 20 oportunidades pela Real Sociedad, da Espanha.

No entanto, Willian pode já comemorar que está em sua temporada com mais participações diretas em gols. Com as seis assistências computadas no ano, o centroavante esteve envolvido diretamente em 25 tentos, ultrapassando sua melhor temporada na Europa, a mesma em que marcou mais vezes. Essa é a temporada em que o atleta mais jogou, com 56 partidas registradas pelo Tricolor.

Quando chegou à Salvador, o atleta de 33 anos brigava por posição com Everaldo e o uruguaio Lucho Rodríguez. Apesar do bom início de ano do ex-camisa 17 do Esquadrão, Willian foi decisivo para o Bahia em momentos importantes da temporada, como na estreia da Libertadores contra o The Strongest, da Bolívia. O ano correu e os outros dois centroavantes deixaram o Tricolor.