Joias do Bahia brilham e impulsionam o Brasil à liderança na fase de grupos do Mundial Sub-17

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:44
Os Pivestes de Aço vem deixando sua marca em escala global. Ruan Pablo e Dell, duas das maiores promessas das categorias de base do Bahia, vêm sendo protagonistas na caminhada do Brasil na Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar. Com atuações decisivas, os jovens ajudaram o Brasil a encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo H. O elenco da Seleção ainda conta com o goleiro tricolor Arthur Jampa, que não entrou em campo na competição.
Joias do Bahia convocados pela Seleção Brasileira para o Mundial sub-17
Logo na estreia, contra Honduras, a dupla de atacantes mostrou que estava pronto para os grandes palcos. Em uma atuação dominante, o Brasil goleou por 7x0 e três dos gols tiveram assinatura baiana. Ruan Pablo abriu o caminho com um golaço no ângulo, enquanto Dell, com faro de artilheiro, balançou as redes duas vezes.
Na segunda rodada, diante da Indonésia, a sintonia entre as joias do Bahia voltou a brilhar. Com os dois titulares em campo, o Brasil manteve o ritmo e venceu por 4x0. Mais uma vez, Ruan Pablo deixou sua marca com um chute potente de fora da área.
Nesta segunda-feira (10), a Canarionho empateu por 1 a 1 com Zâmbia, na última partida da fase de grupos, selando a classificação brasileira em primeiro lugar. Dell, de cabeça, foi o responsável por evitar a derrota, garantindo a invencibilidade e a liderança da chave.
Enquanto isso, o goleiro Arthur Jampa, mesmo sem atuar nesta fase, segue sendo peça importante no elenco da Seleção e dentro do Bahia. Herói na conquista do Sul-Americano Sub-17, quando defendeu pênaltis decisivos na final, o jovem de 17 anos é visto internamente como um projeto de longo prazo e já tem contrato profissional com o Tricolor até 2027.
O sucesso dos três, especialmente dos dois atacantes não é por acaso. Juntos, Dell, Ruan Pablo e Jampa representam uma geração de ouro da base tricolor, que o Bahia faz questão de proteger com multas rescisórias que somam impressionantes R$ 2,47 bilhões. Ruan Pablo, por exemplo, tem vínculo com multa avaliada em 200 milhões de euros, a maior da história do clube.