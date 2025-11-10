PIVETES DE AÇO

Joias do Bahia brilham e impulsionam o Brasil à liderança na fase de grupos do Mundial Sub-17

Dell e Ruan Pablo são os artilheiros da Seleção até o momento na competição

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:44

Dell e Ruan Pablo celebrando gol pela Seleção Crédito: Nelson Terme/CBF

Os Pivestes de Aço vem deixando sua marca em escala global. Ruan Pablo e Dell, duas das maiores promessas das categorias de base do Bahia, vêm sendo protagonistas na caminhada do Brasil na Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar. Com atuações decisivas, os jovens ajudaram o Brasil a encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo H. O elenco da Seleção ainda conta com o goleiro tricolor Arthur Jampa, que não entrou em campo na competição.



Logo na estreia, contra Honduras, a dupla de atacantes mostrou que estava pronto para os grandes palcos. Em uma atuação dominante, o Brasil goleou por 7x0 e três dos gols tiveram assinatura baiana. Ruan Pablo abriu o caminho com um golaço no ângulo, enquanto Dell, com faro de artilheiro, balançou as redes duas vezes.

Na segunda rodada, diante da Indonésia, a sintonia entre as joias do Bahia voltou a brilhar. Com os dois titulares em campo, o Brasil manteve o ritmo e venceu por 4x0. Mais uma vez, Ruan Pablo deixou sua marca com um chute potente de fora da área.

Ruan Pablo marca mais um golaço na Copa do Mundo sub-17 e Brasil aplica 4 a 0 na Indonésia dentro do Catar. Dell foi titular. Jampa ficou no banco. Próximo jogo da seleção será segunda-feira, contra a Zâmbia, às 11h45 (de Brasília).

Nesta segunda-feira (10), a Canarionho empateu por 1 a 1 com Zâmbia, na última partida da fase de grupos, selando a classificação brasileira em primeiro lugar. Dell, de cabeça, foi o responsável por evitar a derrota, garantindo a invencibilidade e a liderança da chave.

?? Com gol de Dell, Brasil avança na liderança do grupo no Mundial sub-17. Seleção perdia até o final da partida, quando nosso #PiveteDeAço empatou contra a Zâmbia: 1 a 1.



Com gol de Dell, Brasil avança na liderança do grupo no Mundial sub-17. Seleção perdia até o final da partida, quando nosso #PiveteDeAço empatou contra a Zâmbia: 1 a 1.

Ruan Pablo também foi titular. Jampa ficou no banco. Time agora aguarda definição do adversário da próxima…

Enquanto isso, o goleiro Arthur Jampa, mesmo sem atuar nesta fase, segue sendo peça importante no elenco da Seleção e dentro do Bahia. Herói na conquista do Sul-Americano Sub-17, quando defendeu pênaltis decisivos na final, o jovem de 17 anos é visto internamente como um projeto de longo prazo e já tem contrato profissional com o Tricolor até 2027.