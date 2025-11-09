Acesse sua conta
Ceni valoriza empate no final com Inter e elogia Tiago: 'Tem ajudado muito'

Treinador lamentou chances perdidas, mas diz que ponto conquistado no Sul pode ser bastante importante

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 12:14

Rogério Ceni
Rogério Ceni Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia arrancou um empate contra o Internacional na noite deste sábado (8), no Beira-Rio. Depois de ver Vitinho marcar duas vezes para o time gaúcho, o Tricolor buscou o 2 a 2 com gols de Willian José e Tiago - o último nos acréscimos. O resultado levou o time de Rogério Ceni aos 53 pontos no Campeonato Brasileiro, mesmo número alcançado na campanha de 2024.

Após o apito final, Rogério Ceni destacou a força de reação e o empenho dos jogadores. “O objetivo era vencer, tínhamos que aproveitar a pressão que o Inter trazia para si. Sofremos gols muito fáceis, as duas primeiras finalizações deles foram um gol anulado e outro legítimo. Temos fragilidade nesse tipo de disputa. Mas tem que ressaltar: não desistimos até o fim”, afirmou o técnico.

Veja fotos da partida entre Bahia e Internacional

Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

O treinador também exaltou o poder de entrega do grupo, citando jogadores como Everton Ribeiro, Willian José e o jovem Tiago, autor do gol salvador. “Everton, mesmo sem as condições físicas ideais, e Willian, cansado, se doaram. A entrada do Tiago deu fôlego novo ao time. Iago chegou bem ao fundo, Jean não desistiu. Hoje talvez não valorizemos tanto o ponto, mas ele pode ser fundamental para nossos objetivos.”

O gol que garantiu o empate saiu já nos acréscimos, em jogada de insistência de Tiago, atacante de 19 anos que chegou ao décimo gol na temporada. “Fazer um gol faltando quatro minutos traz algo de bom psicologicamente. Nossa campanha do ano passado foi de 53 pontos, hoje estamos com os mesmos e ainda temos cinco rodadas. É sinônimo de evolução”, avaliou Ceni.

O treinador aproveitou para elogiar o jovem atacante: “Ele não era o mais badalado para chegar ao profissional. A força física e a motivação compensam outras deficiências e o diferenciam dos demais. É relativamente forte para um jogador de 19 anos, tem nos ajudado muito, sofreu pênalti, fez gols importantes, foi artilheiro da Copa do Nordeste.”

Com o fim da rodada, o Bahia entra em pausa durante a Data Fifa e volta a campo apenas no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, quando enfrenta o Fortaleza na Arena Fonte Nova, às 18h (de Brasília).

“Empate pode valer muito”

Ceni avaliou que o desempenho fora de casa tem melhorado, mesmo com falhas que geraram os gols do Inter. “Jogamos melhor fora nos últimos dois jogos. O que ofereceu condições ao Inter foram nossos erros de passe. O Juba tentou um passe de costas, e hoje achei que ele estava cansado. O ponto pode ser importante, mesmo não sendo o ideal.”

Para ele, o Bahia teve chances para virar o placar: “No final empurramos o Inter para dentro da área e criamos oportunidades para virar. Faltou aproveitar as chances, como contra o Atlético-MG. O Inter concluiu bem as que teve.”

Ajustes e próximos desafios

O técnico explicou que mudou o esquema para dar mais peso ofensivo. “Juba vem de muitos minutos e fez uma partida abaixo do que pode. Iago entrou para dar largura, Pulga virou segundo atacante, Willian flutuou mais. A entrada do Everton também ajudou.”

Apesar de lamentar os gols sofridos, Ceni vê evolução: “A campanha fora de casa é relativamente ruim, mas estamos no meio da tabela. Mais importante que a fragilidade defensiva é aproveitar melhor as chances. Estamos criando, só precisamos ter mais frieza.”

Com 11 dias de pausa, o elenco tricolor terá descanso antes de duas partidas decisivas em casa - contra Fortaleza e Vasco. “Estamos fora há seis dias, vamos dar folga e começar a preparação. Mesmo contra times da parte de baixo da tabela, são jogos difíceis. Precisamos ter uma postura firme, como na Fonte Nova”, concluiu o treinador.

