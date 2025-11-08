FUTEBOL

Bahia reage no segundo tempo e arranca empate heroico com o Internacional fora de casa

Time baiano saiu atrás por 2 a 0, mas busca o empate e quase vira no Beira-Rio

Wendel de Novais

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 20:39

Bahia reagiu e arrancou empate em Porto Alegre Crédito: Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

Até o meio do segundo tempo, o Bahia parecia levar a campo contra o Internacional, neste sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileirão, um filme repetido das últimas cinco vezes que jogou fora de casa. Com pouca inspiração e competitividade, o Esquadrão foi dominado pelo Colorado no Beira-Rio, em Porto Alegre, até a primeira metade do segundo tempo, quando estava perdendo por 2 a 0 com dois gols de Vitinho.



A partir do gol de Willian José aos 24 minutos da etapa final, no entanto, o jogo virou. O Esquadrão conseguiu ter volume, pressionou e foi premiado com gol de Tiago no final da partida, garantindo um ponto fora de casa. A mudança foi tão forte que, ainda nos minutos finais do jogo, o time baiano quase conseguiu arrancar o triunfo, mas a partida acabou em 2 a 2.

Com o resultado, o Bahia, que está na quinta posição com 53 pontos, evitou a sexta derrota seguida fora de casa na competição e somou um ponto na briga por vaga direta na Libertadores. Por conta da Data FIFA, o Bahia só volta a campo no dia 20 de novembro, quando encara o Fortaleza na Fonte Nova. No seu estádio, o time é o melhor mandante do campeonato.

O JOGO

A partida começou com as duas equipes se estudando, sem querer correr riscos. O jogo foi disputado no meio de campo nos primeiros minutos, mas o Bahia conseguiu ficar com a posse de bola. Na frente, porém, esbarrava na marcação forte do Internacional. Só aos 9 minutos, em tabela rápida entre Ademir e Michel Araújo, o ponta tricolor conseguiu escapar bem na frente. Rapidamente, ele virou a bola para Erick Pulga, que recebeu na área, limpou para o meio e finalizou duas vezes, parando em ambas nos zagueiros do clube gaúcho.

Aos 13 minutos, foi a vez do time da casa responder. Depois de cobrança de falta que bateu na barreira, Alan Patrick levantou a bola na cabeça de Vitão, que cabeceou bem e parou em ótima defesa de Ronaldo. Aos 15 minutos, foi a vez de Borré ser lançado, vencer Mingo na corrida e bater forte dentro da área, mas a bola foi para fora. Um minuto depois, na mesma área de campo, Carbonero fez bela jogada individual e abriu o placar para o Internacional. O gol, no entanto, foi anulado no VAR por uma falta de Mercado em Willian José no lance.

Os lances, no entanto, estabeleciam uma pressão dos gaúchos no jogo. O primeiro gol do Internacional parecia uma questão de tempo e foi. Aos 24 minutos, Bruno Gomes ganhou duelo com Pulga na lateral e serviu Vitinho, que recebeu livre dentro da área para bater forte e vencer Ronaldo. A partir daí, o Bahia fez o torcedor ver um filme que já virou tradição nos jogos fora de casa. Seja no ataque ou na defesa, o time tinha dificuldade de competir. O Bahia perdeu duelos físicos, não conseguia trocar passes e foi amassado.

Com muita liberdade para os pontas gaúchos, o Internacional entrava na área com facilidade e fez Ronaldo suar para manter um o 1 a 0 no placar. Depois de apertar o Bahia, o Internacional baixou as linhas e diminuiu a pressão na reta final do primeiro tempo. Com a bola nos pés, entretanto, o Esquadrão não sabia o que fazer com a bola nos pés. Só passava perto de assustar com bolas longas para a corrida de Pulga, que não parecia inspirado para aproveitar as chances.

Dessa forma, o jogo foi para o intervalo com o placar em 1 a 0. Na volta para a segunda etapa, os dois times voltaram sem alterações. Assim como a escalação, a postura de ambos não mudou. Enquanto o Internacional seguia firme, o Bahia era incapaz de competir e sofria por erros bobos. Em um deles, quando Juba tentou dar uma letra no ataque aos três minutos do segundo tempo, Bruno Gomes interceptou o passe ruim e lançou Vitinho, que ganhou na corrida de David Duarte, limpou o zagueiro e bateu sem chances para ampliar o placar no Beira-Rio.

Com 2 a 0 no placar, os gaúchos ficaram ainda mais tranquilos na partida e nem chegaram a sofrer contra um Bahia atordoado em campo. Quando a coisa parecia se encaminhar para um passeio dos donos da casa, aos 14 minutos, Ademir resolveu ir para cima de Bernabei, ganhou no pé de ferro e rolou rasteiro para Willian José que, sozinho dentro da área, bateu bem para diminuir o placar no Beira-Rio.

O gol do homem de área do Bahia, porém, não significou uma pressão do Esquadrão. Assim como foi durante toda a partida, o time baiano sofreu para criar, mesmo jogando dentro da sua característica com a posse da bola. Aos 24 minutos, porém, a bola parada esquentou a partida. Em boa cobrança de falta de Éverton Ribeiro, que entrou no lugar de Michel Araújo, Mingo conseguiu desviar e quase empata o jogo, parando em ótima defesa de Ivan.

Mesmo sem muita criatividade, aos 41 minutos, o Bahia teve a chance de empatar o jogo e levar um ponto para casa. Pela direita, Tiago achou bem Jean Lucas nas costas da zaga. O meia cruzou rasteiro e Willian José, novamente livre, bateu rasteiro, mas a bola bateu nas duas traves antes de voltar nas mãos do goleiro Ivan. Quando parecia que o empate insistia não vir, aos 48 minutos, Iago foi ao fundo e cruzou para Willian José, que desviou para achar Tiago. Na frente de Ivan, o pivete de aço, marcou o segundo gol tricolor. O gol marcou o resultado final da partida.

FICHA TÉCNICA

Internacional 2 x 1 Bahia - 33ª rodada do Brasileirão

Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia (Richard) e Luis Otávio; Vitinho (Gustavo Prado), Alan Patrick (Oscar Romeor) e Carbonero; Borré (Alan Rodriguez). Técnico: Ramon Diaz.

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago); Erick (Acevedo), Michel Araújo (Éverton Ribeiro) e Jean Lucas; Ademir (Cauly), Erick Pulga (Tiago) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Gols: Vitinho, aos 24 do primeiro tempo e aos 3 da segunda etapa, para o Internacional; Willian José, aos 24 minutos do segundo tempo, para o Bahia;

Cartões Amarelos: Luis Otávio, Thiago Maia,Carbonero, Ivan e Ramon Diaz pelo Internacional; Iago e Michel Araújo pelo Bahia;

Cartões Vermelhos: -

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR), Victor Hugo Imazu dos Santos (PR), Andrey Luiz de Freitas (PR) e Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ).