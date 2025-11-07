Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia internacional: mais um atleta tricolor é convocado para Data Fifa

O lateral-direito Santiago Arias foi chamado pela seleção colombiana para os amistosos contra Nova Zelândia e Austrália

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:33

Santiago Arias em ação pelo Bahia
Santiago Arias em ação pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após ficar fora da última lista do técnico Néstor Lorenzo, o lateral-direito Santiago Arias, do Bahia, voltou a ser convocado para defender a seleção colombiana. O jogador foi chamado nesta sexta-feira (7) para participar de dois amistosos durante a próxima Data Fifa, nos dias 15 e 18 de novembro, contra Nova Zelândia e Austrália, nos Estados Unidos.

Esta é a sétima convocação de Arias desde que chegou ao Bahia. O atleta de 33 anos retorna à seleção após não ter sido lembrado na convocatória de outubro, quando a Colômbia enfrentou México e Canadá.

Santiago Arias

Santiago Arias foi convocado pela Colômbia por EC Bahia/Divulgação
Arias em ação pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Arias em entrevista coletiva na Cidade Tricolor por Letícia Martins/EC Bahia
Santiago Arias em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santiago Arias em treino do Bahia   por Letícia Martins/EC Bahia
Arias em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 6
Santiago Arias foi convocado pela Colômbia por EC Bahia/Divulgação

Com a convocação do colombiano, o Bahia terá dois jogadores representando seleções nacionais nesta Data Fifa. Na última segunda-feira (3), o lateral-esquerdo Luciano Juba foi chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, repetindo um feito anterior do clube, quando o próprio Arias e o atacante Lucho Rodríguez, atualmente no futebol saudita, também foram convocados por seus países.

Leia mais

Imagem - Com presença de Caio Alexandre, Bahia treina em BH e inicia preparação para encarar o Inter

Com presença de Caio Alexandre, Bahia treina em BH e inicia preparação para encarar o Inter

Imagem - 'Buscar o resultado para conquistar o título', destaca lateral do Bahia antes de Ba-Vi decisivo

'Buscar o resultado para conquistar o título', destaca lateral do Bahia antes de Ba-Vi decisivo

Imagem - Rogério Ceni tem segundo melhor aproveitamento como treinador pelo Bahia

Rogério Ceni tem segundo melhor aproveitamento como treinador pelo Bahia

Experiente, Arias soma 68 partidas pela Colômbia, com oito assistências, além de participações em quatro edições da Copa América (2015, 2016, 2019 e 2024) e duas Copas do Mundo (2014 e 2018).

Pelo Bahia, na atual temporada, o lateral já disputou 31 jogos e marcou um gol, sendo uma das peças importantes do elenco tricolor sob o comando de Rogério Ceni.

Mais recentes

Imagem - Bahia anuncia compra em definitivo de Rodrigo Nestor, que assina até 2030

Bahia anuncia compra em definitivo de Rodrigo Nestor, que assina até 2030
Imagem - Vitória tem sérios problemas no setor defensivo para enfrentar o Botafogo

Vitória tem sérios problemas no setor defensivo para enfrentar o Botafogo
Imagem - Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
02

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes
04

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes