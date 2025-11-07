ESQUADRÃO

Bahia internacional: mais um atleta tricolor é convocado para Data Fifa

O lateral-direito Santiago Arias foi chamado pela seleção colombiana para os amistosos contra Nova Zelândia e Austrália

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:33

Santiago Arias em ação pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após ficar fora da última lista do técnico Néstor Lorenzo, o lateral-direito Santiago Arias, do Bahia, voltou a ser convocado para defender a seleção colombiana. O jogador foi chamado nesta sexta-feira (7) para participar de dois amistosos durante a próxima Data Fifa, nos dias 15 e 18 de novembro, contra Nova Zelândia e Austrália, nos Estados Unidos.

Esta é a sétima convocação de Arias desde que chegou ao Bahia. O atleta de 33 anos retorna à seleção após não ter sido lembrado na convocatória de outubro, quando a Colômbia enfrentou México e Canadá.

Com a convocação do colombiano, o Bahia terá dois jogadores representando seleções nacionais nesta Data Fifa. Na última segunda-feira (3), o lateral-esquerdo Luciano Juba foi chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, repetindo um feito anterior do clube, quando o próprio Arias e o atacante Lucho Rodríguez, atualmente no futebol saudita, também foram convocados por seus países.

Experiente, Arias soma 68 partidas pela Colômbia, com oito assistências, além de participações em quatro edições da Copa América (2015, 2016, 2019 e 2024) e duas Copas do Mundo (2014 e 2018).