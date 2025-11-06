LONGE DE CASA

Com presença de Caio Alexandre, Bahia treina em BH e inicia preparação para encarar o Inter

Tricolor não voltou para Salvador após derrota para o Atlético-MG e treinou no CT do Cruzeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:20

Caio Alexandre em treino do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Menos de 24 horas após a derrota por 3x0 para o Atlético-MG, o Bahia já retomou as atividades e iniciou a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Internacional, neste sábado (8), às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada da competição.

Longe de casa, o elenco se reapresentou na manhã desta quinta-feira (6), na Toca da Raposa 2, centro de treinamento do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Galo realizaram trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais participaram de atividades com bola sob o comando da comissão técnica.

Os auxiliares Charles Hembert e Leandro Macagnan iniciaram o treinamento com um exercício de disputa de posse de bola, seguido de um enfrentamento em campo reduzido. Na sequência, o técnico Rogério Ceni assumiu o comando das atividades, conduzindo um trabalho tático e técnico com foco em finalizações após cruzamentos.

A principal novidade do dia foi a presença do meio-campista Caio Alexandre, que participou de parte dos treinos com o restante do elenco e pode fazer seu retorno diante do Colorado. Quem certamente vai reforçar a equipe na partida é o zagueiro Ramos Mingo, que cumpriu suspensão na rodada passada.

Por outro lado, o zagueiro Kanu, expulso contra o Atlético-MG, será desfalque, assim como Gabriel Xavier, Gilberto, Kayky e Óscar Estupiñán Sanabria, que seguem em recuperação no departamento médico.