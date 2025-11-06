POLÊMICA

Bahia e Rogério Ceni se revoltam com arbitragem na derrota para o Atlético-MG

Revés de 3x0 contra a equipe mineira foi marcado por decisões controversas da arbitragem

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:23

Rogério Ceni em entrevista coletiva após a partida contra o Alétioc-MG Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A derrota do Bahia por 3x0 para o Atlético-MG, na última quarta-feira (5), pela 32ª rodada do Brasileiro foi repleta de polêmicas. O Esquadrão deixou a Arena MRV indignado com a arbitragem, especialmente com a atuação do VAR, comandado por Rafael Traci (PR). O clube divulgou uma nota oficial em que expressa “extrema preocupação” com a falta de uniformidade nos critérios adotados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), enquanto o técnico Rogério Ceni disparou duras críticas na entrevista coletiva após a partida.

Clube reclama de “critérios oscilantes” e cita reincidência de prejuízos

No comunicado, divulgado nesta quinta-feira (6), o Bahia afirma que tem alertado a CBF sobre a necessidade de medidas para garantir decisões mais coerentes no futebol brasileiro. O texto destaca a “oscilação de critérios e inconsistência na aplicação das regras”, apontando o contraste entre o pisão de Júnior Alonso em Michel Araujo, ignorado pela arbitragem, e expulsões ocorridas em lances semelhantes em outras partidas da rodada.

“É notável que, na mesma noite, o VAR não considerou necessário aplicar cartão vermelho por uma entrada forte sofrida por Michel Araujo, enquanto, em outra partida, um lance semelhante resultou em expulsão”, diz a nota.

O Bahia também manifestou incômodo com o que considera uma sequência de prejuízos após reclamações públicas de adversários. Segundo o clube, isso já havia ocorrido no jogo contra o Grêmio, em maio, e se repetiu diante do Atlético-MG, que havia se queixado da arbitragem na rodada anterior, contra o Internacional.

“Preocupa também o fato de o Bahia ter sido novamente prejudicado após reclamações públicas do adversário sobre problemas com arbitragem nas partidas imediatamente anteriores”, aponta o texto.

A nota termina defendendo a profissionalização da arbitragem e o uso de critérios padronizados: “A evolução do futebol brasileiro passa por uma arbitragem profissional e que utilize os mesmos critérios, independentemente de contra quem estes são aplicados.”

O Esporte Clube Bahia SAF vem a público manifestar sua extrema preocupação com o erro de arbitragem na partida de ontem contra o Atlético-MG, que evidencia a oscilação de critérios e inconsistência na aplicação das regras no futebol brasileiro.



É notável que, na mesma noite, o… pic.twitter.com/b7BSV6QXR5 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 6, 2025

Ceni dispara contra VAR: “Lá de cima, escondido, é corajoso”

Após a partida, Rogério Ceni também não poupou críticas ao árbitro de vídeo Rafael Traci, que recomendou a expulsão de Kanu, mas não interveio no lance envolvendo Júnior Alonso e Michel Araújo logo no primeiro minuto. Para o treinador, a atuação do VAR foi determinante no resultado.

“O jogo começa em Inter x Atlético-MG, quando o Hulk foi expulso. Hoje, o jogo foi ditado nesse ritmo. Rafael Traci, que fica escondido, teve a coragem de chamar o lance para expulsão de Kanu, mas não chamou para o do Michel, que teve o meião rasgado. O VAR não teve a coragem de dar nem um amarelo”, criticou o técnico.

Ceni afirmou ainda que o árbitro de campo, Davi de Oliveira Lacerda, “fez um jogo ok”, mas que o problema está no uso do vídeo. “Não é que o árbitro seja ruim, mas o senhor Rafael Traci no VAR... o que acontece com ele? Como vai explicar um lance claro de expulsão? Nada vai acontecer. Esse é o futebol brasileiro”, completou.

O treinador também questionou a falta de transparência no trabalho do árbitro de vídeo: “O rosto do árbitro do VAR precisa ser colocado, apresentado, se não só a gente sofre com a pressão. Vai dizer que isso é justo?”, indagou